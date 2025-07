Olímpico, capitán de Alpha en el Desafío 2021, ya conocía a un participante del mismo equipo en 2025

Desde que inició el Desafío del Siglo XXI, muchos Súper Humanos se han tomado las plataformas digitales para reaccionar a cada uno de los capítulos de la producción y los momentos más tensionantes protagonizados por el nuevo grupo de participantes. Olímpico no se quedó atrás, pues aprovechó para revelar en redes sociales que ya conocía a un competidor que hace parte de Alpha en este 2025.

Mira también: ¿Abrahan, del Desafío, y Westcol son familia? Conoce la respuesta a tendencia en redes sociales

Se trata de Leo, el modelo y creador de contenido exclusivo que destacó en los primeros capítulos no solo por su personalidad coqueta con sus compañeras y altura, sino también porque cazó una pelea con Zambrano, integrante de la casa Gamma.



Mensaje de Olímpico a Leo debido a su paso por el Desafío

El campeón del reality en 2018, aseguró que ambos sostienen una amistad desde hace bastante tiempo y también se mostró muy alegre de que su amigo se haya animado a participar en el programa de Caracol Televisión para poner a prueba tanto sus habilidades físicas como su fortaleza mental.

Mira también: Magic no se llevó mucho dinero del Desafío, pero sí obtuvo millonaria ganancia con su trabajo

Publicidad

"Papi, te entrego mi energía y recibo tu energía. Con el viejo Leo años atrás", escribió en una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 500 mil seguidores. En la fotografía, que ya recoge más de casi 10 mil 'me gusta', se les observa juntos en lo que parece ser un centro comercial.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Te amo a ti, pero no a Leo", "yo te amo, pero a él no lo soporto", "Nunca, nadie, jamás de los jamases te va a superar. El mejor de todos los tiempos ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan.

Publicidad

Mira también: Preocupación por la lesión de Gio en el Desafío: El Súper Humano reveló si se siente bien

Este no es el único post que ha hecho relacionado con el exitoso formato, pues recientemente recordó su regreso a La Ciudad de las Cajas en el 2021 e invitó a sus seguidores a participar en una dinámica para conversar sobre los cambios que ha tenido el programa en los últimos años.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.