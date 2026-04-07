Carolina Cruz y Lincoln celebraron cumpleaños de su hijo con temática de ‘Stranger Things’

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque volvieron a demostrar que mantienen una relación amistosa, pese a su separación, con unas imágenes en las que se les ve dichosos disfrutando del cumpleaños de su hijo mayor.

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La expareja quiso complacer a Matías, que nació en 2017, haciéndole una fiesta con sus amigos en un lugar con atracciones para niños. El espacio fue decorado con imágenes alusivas a ‘Stranger Things’, la exitosa serie de Netflix, e incluso el ponqué y los ‘snacks’ tenían figuras alusivas a esa producción.

"Matías…nuestro regalo de DIOS. Llegaste un 6 de abril del año 2017 a las 8:45 am, llegaste a movernos todo, a dejarnos sentir por primera vez el único y verdadero amor, también a experimentar el miedo como padres y a tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que seas siempre un niño feliz, amoroso, tranquilo, sencillo, honesto, empático y muchas características de tu personalidad y corazón, que han superado nuestros sentimientos. Gracias por escogernos como padres y por hacernos sentir TAN orgullosos de ti y en lo que te vas convirtiendo, te amamos y le pido a DIOS y a nuestra virgencita de Guadalupe que te proteja siempre, te llene de vida e infinita salud. Amamos volver a celebrar tu cumple en este lugar que tanta felicidad te da al lado de los amigos que se convierten en familia", escribió Cruz en su publicación de Instagram:

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Asimismo, Palomeque dedicó varias historias de Instagram a recordar cuando su hijo era un bebé y, con nostalgia, escribió: “Amor de mi vida, te me estás creciendo muy rápido y no se vale. Feliz cumpleaños, príncipe”.



¿Qué pasó con Lincoln Palomeque y Carolina Cruz?

Después de varios años de relación y de consolidarse como una de las parejas más queridas del entretenimiento colombiano, Lincoln Palomeque y Carolina Cruz anunciaron su separación en 2022. La noticia fue confirmada por la propia presentadora vallecaucana a través de sus redes sociales, en las que explicó que la decisión se tomó de manera conjunta y en buenos términos, priorizando el bienestar de sus hijos. La pareja, que compartió más de una década de vida en común, destacó que, pese a la ruptura sentimental, seguirían unidos como familia.

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Durante los meses posteriores, ambos han mantenido un perfil respetuoso frente al tema, evitando polémicas públicas. Sin embargo, han dejado ver que continúan presentes en la vida de sus hijos y que la comunicación entre ellos sigue siendo cordial.

Hoy, tanto Palomeque como Cruz continúan enfocados en sus proyectos profesionales y en su rol como padres, demostrando que, pese al fin de su relación amorosa, mantienen un vínculo basado en el respeto y la responsabilidad compartida.