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Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, juntos, celebran cumpleaños de su hijo Matías

Carolina Cruz, presentadora de 'Día a Día' (programa de Caracol Televisión, y Lincoln Palomeque posaron nuevamente juntos para celebrar el cumpleaños de su hijo Matías. Fotos.

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Carolina Cruz y Lincoln celebraron cumpleaños de su hijo con temática de ‘Stranger Things’

La presentadora de ‘Día a Día’ y el actor cucuteño se volvieron a reunir para celebrar los nueve años de su primogénito, Matías, que además compartió con su hermano y sus amigos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Carolina Cruz y Lincoln celebraron cumpleaños de su hijo con temática de ‘Stranger Things’