Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
En Vivo 'A Otro Nivel'
Programación
'La Reina del Flow 3'

Qué dijo Karol G de su ruptura con Feid: habló por primera vez - CaracolTV

La cantante colombiana habló de su situación sentimental en este momento, todo el proceso por el que ha tenido que atravesar para "irse" a tiempo de un lugar y cómo gestiona sus emociones.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Karol G habló de su ruptura con Feid: "Hay que trabajar en uno para saber cuándo irse"

La cantante colombiana habló de su situación sentimental en este momento, todo el proceso por el que ha tenido que atravesar para "irse" a tiempo de un lugar y cómo gestiona sus emociones.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de abr, 2026
Comparta en:
Karol G confirmó su ruptura con Feid en famosa revista y habló de su situación sentimental.