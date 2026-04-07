Karol G habló de su ruptura con Feid: "Hay que trabajar en uno para saber cuándo irse"

Este 7 de abril, la revista Playboy dio a conocer la sesión de fotos que le hizo a la cantante paisa Karol G. En esta oportunidad, 'La bichota' posó en topless, lencería y ropa interior; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de sus seguidores es que confirmó que se encuentra soltera y que su relación con Feid llegó a su fin. La noticia se da luego de meses de especulaciones, las cuales iniciaron tras el lanzamiento de su álbum 'Tropicoqueta', cuando fans notaron que los artistas ya no publicaban contenido juntos y que se dejaban de seguir en algunas ocasiones en redes sociales.

Mira también: Karol G y Sofía Vergara no se quedaron por fuera de los Óscar: aparecieron en el afterparty



Qué dijo Karol G sobre su ruptura con Feid

Pese a que no lo mencionó abiertamente y tampoco se refirió hace cuánto se encuentra soltera, la intérprete de temas como 'Cairo', 'Oki doki', 'Mi cama' y TQG' dejó saber que está enfocada nuevamente en su proceso personal y en los próximos proyectos que quiere poner en marcha.



“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser sincera, siempre he pensado que mis momentos de mayor crecimiento personal llegan cuando estoy sola”, comentó.





Mira también: Revelan cómo se encontraría Verónica, hermana de Karol G, tras preocupante video

Publicidad

Asimismo, reflexionó sobre la percepción que ha tenido de las relaciones desde temprana edad, y también sobre la importancia de que las personas se conozcan bien para tener una relación sana.

“Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘Vaya, aquí estoy otra vez’. Pero luego lo vi de otra manera: ‘Vaya, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí’”, continuó.

Publicidad

Mira también: Ovy on the Drums aclara dudas sobre los rumores de su posible relación sentimental con Karol G

Las reacciones por parte de los internautas a las fotografías no se han hecho esperar: "Nosotras la amamos a ella", "Reina", "Ivonny bonita", "Amamos a la madre G", "Esto es mucho poder", "Esta mujer es mi inspiración", son algunos de los mensajes que se destacan.

La pareja anunció públicamente que estaba saliendo en junio de 2023, cuando fueron fotografiados momentos antes del concierto que el Ferxxo ofreció en el Kaseya Center de la ciudad del Sol, Miami, Estados Unidos. Desde entonces empezaron a hacer apariciones en público, realizaron colaboraciones como la de '+54' y 'Verano Rosa' y hasta el paisa apareció en el documental 'Mañana fue muy bonito'.