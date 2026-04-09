Margarita Ortega estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos: este fue el motivo

Margarita Ortega le dio un parte de tranquilidad a sus casi 400 mil seguidores en redes sociales al aparecer en su cuenta oficial de Instagram para revelar detalles de su estado de salud. La presentadora de televisión había dado a conocer que se iba a someter a una cirugía luego de haberse practicado diferentes tratamientos alternativos y de hacerse algunas revisiones médicas.

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Qué cirugía se realizó Margarita Ortega y cuál es su estado de salud

Tras presentar varias molestas en la espalda que la obligaban a visitar el médico y a tomar pausas en su trabajo, Ortega se hizo una operación de columna cervical. El pasado 8 de abril reapareció públicamente con una fotografía en la que se le observa acostada en la camilla, sin maquillaje, con pijama y con un parche en el cuello para dar un balance del procedimiento.



Inicialmente, les agradeció a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirle mensajes de manera interna para desearle éxitos, y luego explicó: "Salí de UCI y ya estoy en habitación. He recibido solo bendiciones: las manos de mi cirujano ortopedista, Wilmer Godoy; el cariño, dulzura y la dedicación con que me han cuidado en el dolor aquí en la Clínica del Country, mis amigos cercanos y mi familia", escribió.





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Posteriormente, agradeció a Dios por haberla acompañado en la intervención y reveló las primeras sensaciones que tenía luego de salir del quirófano: "Aquí va mi corazón latiendo feliz con este nuevo cuello, ¡una reparación tremenda! En aceptación, entrega, sanación y entendimiento, y con esta segunda oportunidad para comprender y disfrutar este corto y maravilloso viaje llamado vida", indicó.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet, entre ellos colegas del medio y amigos, no se hicieron esperar, pues se mostraron satisfechos con lo recuperada que se ve a pesar de que solo han pasado unas cuantas horas de su cirugía.

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Margarita Ortega fue noticia recientemente al confesar quién es su nuevo novio y cómo surgió su historia de amor, admitiendo de esta forma que se conocieron hace años y que fueron amigos durante largo tiempo antes de dar un nuevo paso en su relación.