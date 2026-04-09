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Por qué Margarita Ortega estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos - CaracolTV

La presentadora Margarita Ortega se sometió a una cirugía de columna cervical en la Clínica El Country de Bogotá. Esto se sabe sobre su estado de salud luego de la intervención.

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Margarita Ortega estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos: este fue el motivo

La destacada presentadora apareció en Instagram para contar que ya se encontraba en habitación y hasta le agradeció públicamente a su cirujano ortopedista por la atención que le prestó.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Margarita Ortega habló de su estado de salud luego de ser sometida a delicada cirugía.