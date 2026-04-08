Bruno Mars tendrá una calle con su nombre en Las Vegas con un desfile especial

La ciudad de Las Vegas se preparó para rendir homenaje a Bruno Mars con una jornada especial que se llevará a cabo el 10 de abril. El reconocimiento incluye la designación de una calle con el nombre “Bruno Mars Drive”, la cual reemplazó a Park Avenue como parte de un acto conmemorativo por su trayectoria en la industria musical y su vínculo con la ciudad.

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La trayectoria notable de Bruno Mars en Las Vegas

El evento central será un desfile que comenzará a la 1:00 p. m. a la altura de las fuentes del Bellagio Hotel and Casino. El recorrido avanzará por una de las zonas más transitadas del Strip, pasando frente a lugares como The Cosmopolitan of Las Vegas, ARIA Resort and Casino y Park MGM, hasta concluir en la Toshiba Plaza.



La creación de “Bruno Mars Drive” se integró a una tradición de la ciudad en la que figuras del entretenimiento han sido reconocidas con calles que llevan sus nombres. Entre los artistas que cuentan con este tipo de distinción se encuentran Elvis Presley, Frank Sinatra y Dean Martin. La incorporación del nombre de Bruno Mars se sumó a esta lista como parte de un reconocimiento a su presencia en la escena musical y su relación con la ciudad.





Las autoridades informaron a los asistentes sobre las medidas establecidas para el evento. Entre los objetos restringidos durante el desfile se incluyeron envases de vidrio, refrigeradores, mochilas, cochecitos, carritos, sillas, maletines y riñoneras, con el objetivo de facilitar la logística y el desarrollo del recorrido.

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Durante la jornada también se dio a conocer que el artista realizará una donación a una organización local sin fines de lucro. Esta acción se presenta como parte de su vínculo con la comunidad de Las Vegas, ciudad en la que desarrolló una parte importante de su carrera.

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La relación entre Bruno Mars y la ciudad se remontó a su debut en 2013 en el MGM Grand Garden Arena. Posteriormente, el cantante consolidó su presencia con una residencia en el Dolby Live, ubicado dentro del complejo Park MGM. Además, uno de sus videos musicales, "24k Magic", mostró locaciones representativas de la ciudad, incluyendo las fuentes del Bellagio.

La celebración coincidió con el inicio de su gira mundial “The Romantic Tour”, cuyos primeros conciertos fueron programados para el 10 y 11 de abril en el Allegiant Stadium. Con estas actividades, la ciudad organizó un conjunto de eventos vinculados al reconocimiento del artista y al comienzo de su nueva etapa musical.

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