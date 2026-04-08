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Bruno Mars tendrá una calle con su nombre en Las Vegas con un desfile especial - CaracolTV

La ciudad programó un homenaje para el 10 de abril, el cambio de nombre de una vía en reconocimiento a la trayectoria del artista, la cual ha tenido notable presencia en dicha ciudad.

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Bruno Mars tendrá una calle con su nombre en Las Vegas con un desfile especial

La ciudad programó un homenaje para el 10 de abril, el cambio de nombre de una vía en reconocimiento a la trayectoria del artista, la cual ha tenido notable presencia en dicha ciudad.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de abr, 2026
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BRUNO MARS TENDRA UNA CALLE CON SU NOMBRE.jpg