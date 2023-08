The Town: el festival que reunirá a Foo Fighters, Bruno Mars, Maroon 5, Garbage y más artistas

The Town, festival que se realizará en Brasil el 2, 3, 7, 9 y 10 de septiembre, ya tiene a la venta su boletería para quienes quieran adquirir entradas desde México, Argentina, Colombia, Chile, UK, España, USA, entre otros, a través de la plataforma internacional de Ticketmaster.

Con una audiencia aproximada de 500 mil personas que disfrutarán de 235 horas de música en vivo, The Town Festival cuenta con seis escenarios donde el público podrá sumergirse en nuevas e inolvidables experiencias.

Foo Fighters encabeza el festival el 9 de septiembre en el escenario Skyline y la banda está lista para presentarse ante el público brasileño con su nuevo baterista. La agrupación estuvo por primera vez en Brasil para Rock in Rio, en 2001, y su última actuación en el país fue en el mismo festival en 2019.

Mira también: Festival Cordillera 2023: ¡Conoce aquí los horarios de cada día y agéndate!

Otra de las bandas que encabezan este nuevo festival es Maroon 5, quienes volverán a Brasil para un show electrizante el día 7 de septiembre en el Skyline Stage. Los intérpretes de 'Girls Like You', 'Sugar', 'Animals', 'Payphone', 'She Will Be Loved', entre otros éxitos, ofrecerán una actuación emblemática.

Publicidad

También estará el cantante Bruno Mars. El intérprete de temas como 'That's What I Like' y 'Uptown Funk', catorce veces ganador del Premio Grammy deleitará al público brasileño en el escenario Skyline los días 3 y 10 de septiembre.

Por otro lado, el músico estadounidense Post Malone estará el 2 de septiembre en el escenario Skyline Stage, ofreciendo al público otro espectáculo emblemático como el que hizo en Río de Janeiro.