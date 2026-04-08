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Shakira regresará a España y tendrá su propio estadio para cerrar su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' - CaracolTV

La artista confirmó que finalizaría su tour en territorio español con una serie de conciertos en un recinto preparado especialmente para su presentación y con actividades adicionales para el público.

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Shakira regresará a España y tendrá su "propio estadio" para cerrar su gira

La artista confirmó que finalizaría su tour en territorio español con una serie de conciertos en un recinto preparado especialmente para su presentación y con actividades adicionales para el público.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Shakira tendrá su propio estadio en su gira.jpg