Shakira regresará a España y tendrá su "propio estadio" para cerrar su gira

La cantante colombiana Shakira anunció que cerraría su gira mundial en España con una serie de conciertos en un estadio que sería acondicionado especialmente para su espectáculo. La información se conoció durante una entrevista concedida al programa ‘Al cielo con ella’, en la que explicó detalles generales de este proyecto sin profundizar en aspectos específicos de la producción.

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Este es el recinto que se convertirá en el estadio de Shakira

Durante la conversación, indicó que la empresa Live Nation trabajaba en la adecuación de un recinto que llevaría el nombre de “El estadio de Shakira”. Este espacio estaría destinado exclusivamente a los conciertos de cierre de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, y funcionaría como una residencia europea en la que presentaría varios shows consecutivos.



Se conoce que el lugar elegido para estas presentaciones estaría ubicado en el Iberdrola Music, recinto inaugurado en 2023. De acuerdo con la información disponible, este espacio contaría con una capacidad superior a cinco mil asistentes por noche, lo que permitiría una serie de eventos continuos en ese mismo lugar.





En ese contexto, explicó que el cierre de la gira no se limitaría únicamente a los conciertos, ya que el proyecto contemplaba una experiencia más amplia para el público. Entre los elementos previstos se encontraban exposiciones, actividades adicionales y oferta gastronómica, con el objetivo de complementar la asistencia a los espectáculos musicales.

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Asimismo, mencionó que los conciertos de cierre incluirían la participación de artistas invitados. Según lo indicado, estos invitados formarían parte de su círculo cercano y tendrían relación con distintas etapas de su trayectoria. Sin embargo, no entregó detalles sobre los nombres ni sobre el formato de estas colaboraciones en el escenario.

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La gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ marcó su regreso a los escenarios tras un periodo de aproximadamente seis años sin realizar giras internacionales. Este recorrido incluyó presentaciones en varios países, con énfasis en Colombia, su país de origen. En ese proceso, la artista señaló que este tour representó un nuevo inicio en su carrera musical.

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En la entrevista también abordó aspectos relacionados con su vida personal y profesional. Indicó que había atravesado distintas situaciones difíciles, las cuales transformó en material creativo para sus canciones. Explicó que la composición musical había sido una herramienta para procesar emociones y reconocer experiencias personales.

Además, describió que esa narrativa también estuvo presente en el desarrollo de sus conciertos. Según lo expuesto, el espectáculo seguía una línea que iniciaba con una representación de una etapa personal compleja y avanzaba hacia una transformación dentro del escenario. Este recorrido se integraba como parte del concepto general de la gira.

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Finalmente, señaló que este proyecto también funcionaba como un punto de encuentro con su público, especialmente con quienes han seguido su carrera durante varias décadas, consolidando así una conexión construida a lo largo del tiempo.

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