Así se ve hoy el actor que hizo del hijo de Henry en 'Vecinos': han pasado casi 20 años

'Vecinos', estrenada en 2008, continúa llegando a los televidentes a través de las emisiones que realiza Caracol Televisión durante 2026. La historia reúne a un elenco conformado por actores como Robinson Díaz, Flora Martínez, Sara Corrales, Fernando Solórzano, entre otros, y recientemente volvió a centrar la atención de los espectadores por uno de los episodios más recordados de la trama.

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En los capítulos más recientes de la transmisión se vivió la muerte de Henry, mejor amigo de Óscar Leal, situación que llevó a que la atención se enfocara nuevamente en este personaje y en los integrantes de su familia dentro de la historia. A partir de ese episodio, varios seguidores de la producción también recordaron a quienes hicieron parte del reparto durante la emisión original.

Cómo luce hoy en día el actor que hizo del hijo de Henry en 'Vecinos'

El personaje del hijo de Henry fue interpretado por Santiago Peñuela, quien debutó en la televisión precisamente con su participación en 'Vecinos'. De acuerdo con la información conocida sobre su trayectoria, esa fue su primera aparición en la pantalla y, desde entonces, al parecer no volvió a participar en otras producciones televisivas.



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Con el paso de los años, el actor tomó un rumbo diferente en el ámbito profesional y actualmente reside fuera de Colombia. En la actualidad se dedica a trabajar con música, actividad que comparte de manera ocasional a través de sus redes sociales.

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En su cuenta de Instagram reúne más de 600 seguidores, espacio en el que publica contenidos relacionados con su faceta artística y también con aspectos de su vida personal. Entre las publicaciones aparecen momentos de su trabajo en la música, además de imágenes junto a su familia.

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Actualmente, Santiago Peñuela tiene 28 años, está casado y es padre de un hijo. El bebé nació en mayo de 2025 y, desde entonces, el artista ha compartido algunos momentos relacionados con esta nueva etapa de su vida mediante fotografías y videos publicados en sus redes sociales.

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En redes sociales varios usuarios han recordado su paso por la producción y han compartido mensajes en los que expresan que mantienen presente su interpretación dentro de la novela, además de desearle éxitos en el camino profesional que actualmente desarrolla fuera de la actuación.

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No te pierdas Vecinos en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.