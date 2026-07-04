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Quién hizo de Deivid Jonás, el hijo de Henry y Patico en 'Vecinos': conoce a Santiago Peñuela- CaracolTV

Santiago Peñuela es el actor que se encargó de darle vida a Deivid Jonás, uno de los sobrinos de Óscar Leal en 'Vecinos'. ahora se dedica a la música y tiene una familia.

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Así se ve hoy el actor que hizo del hijo de Henry en 'Vecinos': han pasado casi 20 años

Santiago Peñuela es el actor que se encargó de darle vida a Deivid Jonás, uno de los sobrinos de Óscar Leal en la novela. Esto ha pasado en su vida desde el 2008.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Él es el actor que hizo del hijo de Henry y Patico en 'Vecinos'.
Él es el actor que hizo del hijo de Henry y Patico en 'Vecinos'.
Foto: Caracol Televisión.