Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Muerte de Henry en 'Vecinos'
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cuánto tiempo podría pasar Luis Mariano, hijo de Diomedes Díaz, en la cárcel - CaracolTV

Este 3 de julio Luis Mariano, hijo de Diomedes Díaz, aceptó los cargos de tortura con secuestro y aseguró que no está siendo presionado para tomar esta decisión. Esto se sabe acerca del caso.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Hijo de Diomedes Díaz aceptó cargo de secuestro con tortura: de cuánto sería la pena

Este 3 de julio Luis Mariano aceptó los cargos por los que se le acusa y aseguró que no está siendo presionado para tomar esta decisión. Esto se sabe acerca del caso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de jul, 2026
Comparta en:
Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz. aceptó cargos de secuestro y tortura.
Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz. aceptó cargos de secuestro y tortura.
Foto: Instagram @luismarianod y @diomedesvive