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Falleció ex de Diomedes Díaz: era prima de Patricia Acosta

Detalles sobre quién era el primer amor de Diomedes Díaz, con quien tuvo su primera hija y, además, era prima de Patricia Acosta, la primera esposa de 'El Cacique de la Junta'

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Quién era ex de Diomedes Díaz que murió: prima de Patricia Acosta, su primera esposa

Fue su primera novia y el amor de su juventud, pues ambos nacieron en La Junta, La Guajira y, gracias a eso, se acompañaron durante sus primeros años de vida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Diomedes Díaz y Bertha Mejía
Diomedes Díaz y Bertha Mejía
Foto Instagram: @rosaelviradiaz1157