Quién era ex de Diomedes Díaz que murió: prima de Patricia Acosta, su primera esposa

La historia de amor entre Diomedes Díaz y Bertha Mejía inició cuando ambos tenían 17 años, en la década de los 1970 en el municipio de La Junta, ubicado en La Guajira. Durante esos años, el cantante estaba comenzado en el mundo de la música.

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La misma Bertha Mejía comentó en una entrevista con el Festival Vallenato que el primer acercamiento entre ellos fue en una fiesta del pueblo en la que Diomedes se le acercó y le robó un beso; desde ese entonces, mantuvieron una relación por cinco años a pesar de la oposición familiar. Durante su noviazgo, nació Rosa Elvira Díaz Mejía, cuando ellos aún eran menores de edad.

Diomedes Díaz tomó a su novia y la época que vivieron juntos como inspiración para escribir sus primeras canciones, entre ellas ‘cariñito de mi vida’ que fue en colaboración con Rafael Orozco, y también ‘el aguinaldo’.

Bertha Mejía era prima de Patricia Isabel Acosta, a quien le contó su romance con ‘El Cacique de la Junta’, sin saber que, tiempo después, su familiar se convertiría en la primer esposa de su gran amor, según Noticias Caracol.





Patricia y Diomedes duraron 17 años de relación, ella se convirtió en su primera musa y su inspiración para escribir las canciones más románticas que todos conocemos. Entre ellas ‘Te necesito’, ‘Bonita’, ‘Te necesito’ y ‘Título de amor’.

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A pesar de que el anhelo más grande de Diomedes era tener una hija con Patricia, nunca lo lograron, pero trajeron a la vida a Rafael Santos, Luis Ángel, Diomedes de Jesús y Martín Elías, que perdió la vida tras estar involucrado en un grave accidente de tránsito.

Cómo falleció la ex de Diomedes Díaz

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La mujer estuvo internada durante varios días en la clínica del César, ingresó por un grave cuadro de neumonía y debía estar bajo observación médica. Sin embargo, tras días de lucha, la enfermedad no cedió y, finalmente, cobró su vida en la madrugada del martes 30 de junio.

Debido a esto, el folclor colombiano está de liuto, pues se perdió la vida de la primera fuente de inspiración de ‘El Cacique de la Junta’.