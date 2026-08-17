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Hayden Panettiere, de 'Triunfos Robados' y de Disney, habría muerto por sobredosis a los 36 años

La noticia fue confirmada por su representante, después de que la actriz fuera hallada sin vida en su residencia, tras una llamada de emergencia. Las autoridades acudieron al lugar y le brindaron auxilio.

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Murió actriz de 'Triunfos Robados' y de Disney a los 36 años: habría sido por sobredosis

La noticia fue confirmada por su representante, después de que la actriz fuera hallada sin vida en su residencia, tras una llamada de emergencia. Las autoridades acudieron al lugar y le brindaron auxilio.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Hayden Panettiere, de 'Triunfos Robados' y de Disney, habría muerto por sobredosis.
Hayden Panettiere, de 'Triunfos Robados' y de Disney, habría muerto por sobredosis.
Foto: Getty Images e Instagram