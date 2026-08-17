Murió actriz de 'Triunfos Robados' y de Disney a los 36 años: habría sido por sobredosis

El domingo 16 de agosto se confirmó el fallecimiento de la reconocida actriz estadounidense Hayden Panettiere, de 36 años, recordada por sus papeles en producciones como 'Triunfos Robados', 'Heroes', 'Nashville' y 'Scream'.

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La noticia fue confirmada por su representante a medios internacionales como TMZ y ABC News, luego de que las autoridades la hallaran sin vida en su residencia en Greenville tras un reporte a las líneas de emergencia por una presunta sobredosis.

A través de un comunicado oficial, su equipo de trabajo lamentó la pérdida de la artista y expresó: "Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensos a todos los que la conocieron, así como a los millones de personas que la vieron en pantalla".

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¿De qué murió Hayden Panettiere?

Aunque inicialmente se desconocían los detalles de su deceso, revelaciones recientes de Page Six y TMZ señalaron que los servicios de urgencias recibieron una alerta hacia la 1:00 p.m. Fuentes policiales indicaron que fue una amiga de la actriz quien llamó al 911 tras no obtener respuesta a sus llamadas y mensajes.



De acuerdo con un audio de la policía obtenido por Page Six, la llamada reportaba a una mujer en paro cardíaco por una presunta sobredosis, por lo que los equipos médicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) desde su llegada.

Pese a los esfuerzos de los agentes y del personal médico, quienes aplicaron soporte vital cardíaco avanzado con medicamentos especializados, intubación de rescate y monitoreo del ritmo cardíaco, no fue posible reanimarla. La actriz fue declarada muerta en el lugar a las 2:32 p.m.

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¿En qué actuó Hayden Panettiere?

Panettiere inició su carrera en el entretenimiento desde muy pequeña, protagonizando anuncios a los 11 meses de nacida y debutando en televisión a los 8 años en telenovelas como 'Sólo se vive una vez' y 'La luz de guía'.

Su consolidación llegó con el personaje de Claire Bennet en la serie 'Heroes' y posteriormente con su papel de Juliette Barnes en el drama 'Nashville', por el cual recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. En el cine participó en producciones como 'Bichos: una aventura en miniatura', 'Raising Helen', 'Ice Princess' y la saga de terror 'Scream' con la cuarta cinta. En 'Ice Princess' compartió pantalla con Michelle Trachtenberg, actriz que también falleció el pasado 25 de febrero a los 39 años por complicaciones de diabetes.

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Más allá de sus éxitos en pantalla, la artista enfrentó difíciles momentos en su vida personal. Panettiere había comentado abiertamente sobre sus problemas con el alcohol, depresión postparto, denunció en múltiples ocasiones a su expareja Brian Hickerson por agresiones físicas durante una relación marcada por la violencia, cedió la custodia de su hija al exboxeador Wladimir Klitschko y sufrió el duro golpe de la muerte repentina de su hermano menor, Jansen Panettiere, en 2023.