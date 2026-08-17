Actor de 'Rafael Orozco' conoció al cantante de niño y usó su apodo en la novela

Desde que el pasado 22 de julio se transmitió 'Rafael Orozco, el ídolo', muchos fanáticos han disfrutado no solo de la música del músico de vallenato, sino que también han recordado su vida personal y todo lo que tuvo que atravesar para llegar al éxito nacional.

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Uno de los actores más destacados de esta producción es Mario Espitia, quien entrevistó en 2020 a dos de las hijas de Orozco para preguntarles cómo era la relación con el intérprete. Fue durante este encuentro cuando sacó a la luz una anécdota que vivió cuando era un niño.

Mario Espitia, intérprete de Teto en 'Rafael Orozco', conoció al cantante en la vida real

Según contó en el podcast, cuando era pequeño su familia vivía muy cerca de la casa del artista; por lo que tuvo la oportunidad de encontrárselo en varias ocasiones cuando pasaba por aquella calle.

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"Yo tenía 8 o 9 años, vivíamos en la misma cuadra: 96a. Yo vivía en la esquina, ustedes más allá (...) Y yo pasaba por ahí caminando o en bicicleta y yo veía que ese señor saludaba; claro yo no lo conocía, no tenía en mi retentiva a alguien tan grande, pero a mí me decía mi papá, ese señor de bigote es cantante y famoso", comentó durante el encuentro.

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Posteriormente, indicó que fue justamente ese recuerdo el que lo motivó a incluir un apodo de la vida real dentro de la exitosa producción de Caracol Televisión, generando recordación no solo en el público, sino también en los allegados al artista.

"Entonces yo era feliz porque yo pasaba en mi bicicleta y el 'Bigotes' me saludaba y por eso hoy en día... Se los juro, esto no es molestando, Teto Tello, que es el personaje que hago en la novela de Rafa, le dice 'Bigotes' a Rafael", contó mientras las hijas del vallenatero se reían.

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Durante la entrevista conversaron también acerca de las preguntas incómodas que les hacen a las jóvenes por ser hijas de Orozco. Entre las más destacadas se encuentra el hecho de que ninguna canta,pues tomaron la decisión de iniciar una carrera alejada de la música, a pesar de que les apasiona esta área artística.

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