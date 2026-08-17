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Mario Espitia conoció a Rafael Orozco cuando era niño; así lo recuerda - CaracolTV

Mario Espitia, intérprete de Teto Tello en 'Rafael Orozco, el ídolo', confesó que conoció al intérprete de 'El higuerón' y 'La creciente' cuando era niño, pues vivían en la misma calle.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026

Actor de 'Rafael Orozco' conoció al cantante de niño y usó su apodo en la novela

El destacado actor se pronunció en un podcast sobre cómo fue conocer al intérprete de 'El higuerón' y 'La creciente'. Según explicó, era tan joven que no comprendía la magnitud de su fama.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Este es el actor de 'Rafael Orozco, el ídolo' que conoció al intérprete de 'El higuerón'.
Este es el actor de 'Rafael Orozco, el ídolo' que conoció al intérprete de 'El higuerón'.
Foto: Caracol Televisión.