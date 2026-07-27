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Quién es quién en 'Rafael Orozco, el ídolo': Clara Cabello, Teto, Martha Mónica y más - CaracolTV

La novela de Caracol Televisión que muestra la vida de Rafael Orozco cuenta con la participación de Alejandro Palacio, Taliana Vargas y más actores colombianos.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026

Quién es quién en 'Rafael Orozco, el ídolo': conoce a los actores que integran la novela

Desde el pasado 22 de julio los fanáticos de Caracol Televisión han estado disfrutando de la historia de uno de los cantantes de vallenato más famosos de Colombia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Quién es quién en 'Rafael Orozco, el ídolo', la nueva novela de Caracol Televisión.
Quién es quién en 'Rafael Orozco, el ídolo', la nueva novela de Caracol Televisión.
Foto: Caracol Televisión.