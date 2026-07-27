Quién es quién en 'Rafael Orozco, el ídolo': conoce a los actores que integran la novela

'Rafael Orozco, el ídolo' es la producción de Caracol Televisión que se está transmitiendo en el horario de la noche, después de 'Vecinos', y que tiene conectados a los espectadores con la historia del intérprete de temas como 'Solo para ti', 'La creciente' y 'Lleno de ti'.

Mira también: Ella es la actriz de 'Rafael Orozco, el ídolo' que cambió de religión, nombre y hasta de país

A propósito de su estreno, te contamos en esta nota cuáles son los actores que interpretan a los personajes más importantes de esta historia:

Rafael Orozco es interpretado por Alejandro Palacio Rafa

Es un joven apuesto, carismático, generoso y alegre, con un talento innato para la música como para enamorar a las mujeres. Es responsable, ordenado y cumplido; un verdadero hombre de palabra. No da una batalla por perdida, y su humildad y nobleza, le impiden sucumbir a los cantos de sirena de la fama y el éxito. Por eso, cuando logra triunfar en su carrera, sigue siendo, en esencia, el mismo muchacho sencillo de siempre. Es un conquistador que logrará enamorar a todos con la música de su tierra. Su repentina muerte, en plena juventud, lo convirtió en un ídolo de la música vallenata.



Publicidad

Alejandro Palacio, el intérprete de este papel, es un cantautor de vallenato nacido en Santa Marta. Es recordado por su participación en producciones como 'Oye, bonita', 'Dónde carajos está Umaña' y también 'La Voz', donde fue presentador.

Publicidad

Clara Cabello es interpretada por Taliana Vargas

Es una mujer con una belleza particular que combina rasgos indígenas y árabes, lo que sin duda llama la atención. Sin embargo, más allá de su aspecto físico, es su personalidad lo que la hace verdaderamente única y cautivadora. Se caracteriza por ser maternal, suave, tranquila y alegre, pero también posee un carácter fuerte que puede transformarse en un huracán capaz de arrasar con todo para defender sus creencias. Es firme en sus opiniones y se mantiene en ellas hasta el final. Con su ímpetu, luchará por el amor de Rafael Orozco.

Este personaje es interpretado por Taliana Vargas, la actriz, presentadora, modelo y activista que se lanzó a la fama luego de ser Señorita Colombia en 2007 y participar en Miss Universo 2008, donde quedó como primera finalista.

Martha Mónica Camargo es interpretada por Sarah Mintz

A esta bella aristócrata de la costa, la vida le tenía una sorpresa. Cuando era muy joven, los negocios de su padre quebraron y, para ayudar a su familia, se vio obligada a casarse con su novio Alfredo Bojanini, un hombre adinerado de la capital que la llevó a vivir a Bogotá. Allí tuvo que renunciar a su cultura y a sus gustos, para convertirse en una prestigiosa y recatada mujer de ciudad. Sin embargo, al no poder soportar más la triste y solitaria vida junto a su marido, decide separarse, aunque eso signifique alejarse de Daniel, su hijo y la luz de sus ojos. Con su dulce tristeza, llamará la atención de Rafa.

Mira también: Actores de 'Rafael Orozco, el ídolo' que fallecieron luego de grabar la novela

Publicidad

Sara Mintz, conocida en su pasado como Maritza Rodríguez, es la encargada de dar vida a este papel. Es recordada por trabajar en proyectos como 'Silvana sin lana', 'El rostro de Analía' y otras novelas mexicanas. En los últimos años ha dado de qué hablar al confesar no solo que se cambió de religión al judaísmo, sino que esta transformación espiritual la llevó a mudarse a Israel y a ponerse otro nombre.

Publicidad

Ernesto /Tello es interpretado por Mario Espitia

Es un hombre convencido de que no hay nada que el dinero no pueda comprar. Su vida ha estado marcada por las carencias que siempre ha querido llenar acumulando riqueza a cualquier precio. Es un excelente amigo, y su espíritu aventurero lo impulsa a enfrentar cualquier desafío, por eso, no tiene escrúpulos y siempre busca sacar partido de todo. Su familia son esos amigos con los que compartió en sus primeros años, siendo Rafa el más especial de todos. Para él, las mujeres son trofeos, pero el placer y el lujo serán su perdición y la causa de los conflictos con Rafael Orozco.

Mira también: Las emotivas palabras de la hija de Rafael Orozco ante anuncio del Festival de la Leyenda Vallenata

Este personaje fue llevado a la vida gracias al trabajo de Mario Espitia, el destacado actor y presentador barranquillero que estuvo en programas como 'Los Briceño', 'Senú, río de pasiones' y el 'Desafío'. Actualmente, recoge más de 800 mil seguidores en instagram, donde muestra su vida como creador de contenido digital.