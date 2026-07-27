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Por qué decían que Rolando Ochoa no podía ser acordeonero de Diomedes Díaz

Te contamos la insólita razón por la que decían que Rolando Ochoa, reconocido músico del vallenato colombiano, no podía ser acordeonero de Diomedes Díaz.

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Insólita razón por la que decían que Rolando Ochoa no podía ser acordeonero de Diomedes

El mismo músico contó en ‘Historias con Ritmo’, el pódcast de Caracol Televisión, que estuvo a punto de trabajar con grandes del vallenato, pero razones ajenas a la música se lo impidieron.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Rolando Ochoa
Rolando Ochoa
Foto: Caracol TV