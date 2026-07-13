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Cómo fue el secuestro de hijo de Diomedes Díaz y rolando Ochoa, acordeonero

Detalles de cómo fue el secuestro de Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, y su acordeonero Rolando Ochoa. Colaboraciones que ha hecho Rolando Ochoa con grandes cantantes de vallenato.

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Así fue el secuestro del hijo de Diomedes Díaz y Rolando Ochoa: el artista recordó duro momento

Rolando Ochoa habló de este tema en el pódcast ‘Historias con Ritmo’, de Caracol Televisión. Contó cómo vivió esos 14 días en las montañas, privado de la libertad.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Rolando Ochoa en 'Historias con Ritmo', de Caracol Televisión
Rolando Ochoa en 'Historias con Ritmo', de Caracol Televisión
Foto: Caracol Televisión