Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Hermana de Haaland
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Deisy, ex de Rata en el 'Desafío', sufrió accidente en pista; casi se parte el brazo- CaracolTV

Deisy, quien hizo parte del 'Desafío 2025' y fue novia de Rata, compartió a través de Instagram un video en el que se le observa la caída que sufrió en una competencia de obstáculos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Deisy, del 'Desafío', sufrió accidente en una pista y casi se parte el brazo: VIDEO

La modelo fitness compartió a través de su cuenta oficial de Instagram los momentos de angustia que vivió debido a una caída de un pasamanos. Mira acá el video que posteó.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de jul, 2026
Comparta en:
Qué le pasó a Deisy, exparticipante del 'Desafío 2025'; mostró dura caída.
Qué le pasó a Deisy, exparticipante del 'Desafío 2025'; mostró dura caída.
Foto: Caracol Televisión.