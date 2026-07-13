Deisy, del 'Desafío', sufrió accidente en una pista y casi se parte el brazo: VIDEO

Una de las Súper Humanas más recodadas del 'Desafío del Siglo XXI' es Deisy, quien destacó no solo por su rendimiento en los Boxes de La Ciudad de las Cajas, sino también por la historia de amor que protagonizó con Rata en el reality de los colombianos.

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A través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que mostró que viajó hasta Cúcuta para participar en un evento, explicando que desde que terminó su participación en el programa no había vuelto a competir.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por un incidente que ella misma decidió revelar en la grabación. Mientras realizaba uno de los obstáculos del circuito, la deportista intentó cruzar un pasamanos, pero perdió el equilibrio y cayó. En las imágenes quedó registrado el momento exacto en el que todo el peso de su cuerpo recayó sobre uno de sus brazos, que se desestabilizó tras el impacto.

De acuerdo con lo que explicó en el video, el accidente ocurrió durante el segundo día de la competencia. Pese a la caída, aseguró que se levantó "como si nada" y continuó con el proceso para recibir atención médica. Inicialmente fue revisada por un paramédico presente en el lugar y posteriormente acudió a una clínica para conocer el alcance de la lesión.





Según relató, los médicos que la atendieron le manifestaron que no entendían cómo no se había partido el brazo tras la forma en la que se produjo el impacto. Finalmente, indicó que no presentó una fractura y que el tratamiento recomendado consistió en asistir a terapias para ayudar a su pronta recuperación.

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Además de contar lo sucedido, Deisy aprovechó la publicación para agradecer la invitación al evento y el recibimiento que tuvo durante su estadía en la capital de Norte de Santander. En la descripción del video escribió: "GRACIAS CÚCUTA,🌼🫶🏻 qué experiencia tan maravillosa.🥹 Gracias por la invitación 💝".

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Como era de esperarse, la publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores. En la sección de comentarios, varios usuarios expresaron su preocupación por el accidente registrado durante la competencia y le enviaron mensajes de apoyo tras conocer lo ocurrido.

Asimismo, muchos aprovecharon para recomendarle que tenga precaución durante su proceso de recuperación y que mantenga el compromiso con las terapias indicadas por los especialistas.

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