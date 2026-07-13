Esposa de periodista de Gol Caracol dice cuándo nacerá su hija y si él llegará al parto

La pareja publicó el ‘post’ justo cuando Capera se encontraba fuera del país, cubriendo la Copa del Mundial 2026. ‘Día a Día’ se comunicó con Marcela para saber cómo lleva su embarazo lejos de su esposo y, de paso, para saber si la bebé nacerá después de que se acabe el torneo más importante del fútbol.

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La también periodista contó que la distancia siempre es difícil, pero el anhelo y la ilusión del reencuentro hace que todo sea más llevadero. Además, reveló que su hija nacerá a mediados de octubre, por lo que Capera no tendrá ningún inconveniente para estar en el parto. “Es una nena, la estamos esperando con mucha ilusión, con mucha alegría, Julieta”, declaró.

La bebé que está en camino será el segundo hijo de los esposos, pues en 2023 le dieron la bienvenida a su primogénito. Curiosamente, el niño de la pareja también nació en octubre, por lo que los cumpleaños de sus dos hijos les quedarían seguidos.

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¿Cuánto tiempo lleva Julián Capera, periodista de Gol Caracol, con su esposa?

La pareja celebró un aniversario más a principios de julio 2026 y dejó saber que lleva 14 años de relación amorosa. Duraron ocho años de novios, y cumplieron seis años de casados. Los periodistas comenzaron su noviazgo en 2012 y en 2019 se comprometieron. Un año después se casaron una ceremonia al aire libre.