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Esposa de periodista de Gol Caracol dice cuándo nacerá su hija y si él llegará al parto - CaracolTV

Se trata de Marcela García, la pareja de Julián Capera, que dio a conocer que espera su segundo bebé, una niña, en medio del Mundial 2026, con una tierna publicación en redes.

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Esposa de periodista de Gol Caracol dice cuándo nacerá su hija y si él llegará al parto

Se trata de Marcela García, la pareja de Julián Capera, que dio a conocer que espera su segundo bebé, una niña, en medio del Mundial 2026, con una tierna publicación en redes.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Marcela García y Julián Capera
Marcela García y Julián Capera
Foto: Instagram @samagasaz