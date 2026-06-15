Los dos hermanos de Caracol Televisión que cubren el Mundial juntos y pocos sabían

Ya arrancó el evento deportivo más importante de este año y todos los ojos del mundo están puestos en lo que sucederá durante un mes en materia futbolística, especialmente en cuál país se quedará con la copa en esta edición. Noticias Caracol cuenta con un equipo de periodistas especializados en diversas áreas que llevarán a los hogares colombianos todos los detalles de este encuentro, entre ellos Catalina Gómez.

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¿Cuál periodista cubre el Mundial con su hermano en Caracol?

Gómez, la periodista de 41 años hace parte de la cuota femenina junto a Mariana Granziera, Marcela Monsalve y Alejandra Murgas. En su perfil de Instagram y ante sus más de 70 mil seguidores, reveló que este es el primer cubrimiento en el que coincide con su hermano Óscar, quien también trabaja para ditu en esta ocasión mundialista.

En la fotografía que compartió, ambos aparecen posando con una chaqueta de Gol Caracol en el Aeropuerto Internacional El Dorado, a punto de emprender un viaje para cumplir un sueño juntos. Además, acompañó la publicación con unas emotivas palabras.

“Comienza un sueño. Y este es especial, porque por primera vez mi hermano y yo coincidimos en un cubrimiento. Mientras dormía, pensé en algo que a veces olvido decir en voz alta: si hoy soy periodista, en gran parte es por él. Fue quien despertó mi curiosidad por las historias, por las preguntas y por ese impulso de intentar entender el mundo para contarlo después”.



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La comunicadora finalizó su mensaje agradeciendo que la vida les hubiera permitido coincidir profesionalmente en un evento de esta magnitud.

“Qué bonito que, después de tantos años, la vida nos haya traído al mismo lugar, compartiendo una pasión que de alguna manera empezó con él”.

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La publicación se llenó rápidamente de mensajes de felicitación para ambos por cumplir este sueño juntos. Algunos seguidores se mostraron sorprendidos al descubrir que son hermanos, mientras que otros preguntaron por el nombre de él, ya que Catalina no lo etiquetó ni lo mencionó explícitamente en su publicación.

Quién es el hermano de Catalina Gómez de Noticias Caracol

Óscar Fernando Gómez Álvarez es un comunicador social y periodista egresado de la Universidad Central y con una amplia trayectoria y experiencia en medios de comunicación. Desde mayo de 1998 hasta 2003 fue el Director de Deportes de Caracol Televisión, también ocupó cargos directivos en Fox Sports, ESPN y mucho más. Actualmente se desempeña como el Director de Streaming de deportes ditu.

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“Qué bonito, Cata, coincidir con tu hermano, quien te inspiró a comunicar desde el amor 🙏👍👏⚽️🏆”, “¡Con toda! 👏🏻✨”, “El mejor equipo ⚽️🙌🏻”, “❤️ Qué bonita experiencia. No sabía que eran hermanos”, “Qué buena oportunidad les da la vida”, “Una súper aventura juntos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

¿Cuántos hijos tiene Catalina Gómez?

Catalina Gómez, de 41 años y oriunda de Armenia, es madre de dos hijos: Gracia, su primera hija, e Ignacio, el más reciente integrante de la familia. Sobre su vida personal se sabe que su pareja se llama Camilo, aunque no hay mayor información pública sobre él.