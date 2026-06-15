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La Copa Mundial de Fútbol se vivirá hasta el 19 de julio y un gran equipo de Noticias Caracol está encargado de mantener informados a los colombianos sobre todo lo que ocurre durante el torneo, especialmente sobre el desempeño de la Selección Colombia.

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Los dos hermanos de Caracol Televisión que cubren el Mundial juntos y pocos sabían

La Copa Mundial de Fútbol se vivirá hasta el 19 de julio y un gran equipo de Noticias Caracol está encargado de mantener informados a los colombianos sobre todo lo que ocurre durante el torneo, especialmente sobre el desempeño de la Selección Colombia.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Los dos hermanos de Caracol Televisión que cubren el Mundial juntos
Los dos hermanos de Caracol Televisión que cubren el Mundial juntos
Foto: Instagram