Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo A Otro Nivel
Exreina Carolina Flores
Michael Jackson
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
Programación
YouTube Caracol Televisión

El Flaco Maldonado, de Noticias Caracol, denunció intento de robo a su hijo - CaracolTV

A través de su cuenta oficial de Instagram, Luis Eduardo Maldonado mostró cómo quedó el vehículo de su hijo luego de que lo dejará estacionado en un parqueadero en Bogotá.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Periodista de Noticias Caracol denunció hecho de inseguridad que vivió su hijo

A través de su cuenta oficial de Instagram, Luis Eduardo Maldonado mostró cómo quedó el vehículo de su hijo luego de que lo dejará estacionado en un parqueadero en Bogotá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de abr, 2026
Comparta en:
'El Flaco' Maldonado, de Noticias Caracol, denunció que su hijo fue víctima de robo.