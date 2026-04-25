Periodista de Noticias Caracol denunció hecho de inseguridad que vivió su hijo

Luis Eduardo Maldonado, periodista de Noticias Caracol, apareció en su cuenta de Instagram el pasado 24 de abril para hacer una denuncia pública relacionada con un hecho de inseguridad. En ese sentido, el comunicador compartió un video en el que evidenció la situación ocurrida con el vehículo que manejaba su hijo, el cual fue afectado por delincuentes que le retiraron las llantas en un corto periodo de tiempo.

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De acuerdo con la información difundida, los hechos ocurrieron en Bogotá y se registraron en cuestión de minutos. Además, el propio reportero explicó las circunstancias en las que se produjo el incidente, señalando el lugar específico donde estaba estacionado el automóvil. "Esta es la inseguridad en Bogotá. Mi hijo estacionó su vehículo frente a un almacén de cadena, pegado a un club deportivo en el parqueadero, en el barrio el Polo", mencionó.

Posteriormente, indicó que en cinco minutos el vehículo quedó sin llantas, lo que evidenció la rapidez con la que actuaron los responsables.

Cabe aclarar que el periodista es reconocido por cubrir la agenda política y realizar el seguimiento de las noticias presidenciales, lo que ha posicionado su trabajo dentro del ámbito informativo nacional. En consecuencia, su denuncia generó atención tanto en el entorno mediático como en redes sociales, donde diferentes usuarios reaccionaron al contenido publicado.





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Colegas del medio se pronunciaron frente a lo ocurrido. Entre ellos, Pablo Arango expresó su reacción ante el caso, sumándose a las voces que comentaron el hecho. De igual forma, múltiples usuarios en plataformas digitales hicieron referencia a la situación de inseguridad en la ciudad.

"Está muy complicado, cuando fui me robaron el celular. Al poner la denuncia me dijeron que estaba de suerte porque solo fue eso. Que rollo, ufff", "Uyyyyy flaco que rabia. Lo lamento mucho", "Terrible", son algunos de los mensajes que se destacan.

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