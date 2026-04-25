Mamá de Yeison Jiménez celebró su primer cumpleaños sin él: "Espera el reencuentro"

Lina Jiménez volvió a aparecer en redes sociales para celebrar el cumpleaños de su mamá, Luz Mery Galeano. Este hecho tiene lugar después de varios meses de la muerte del cantante de música popular, quien falleció en un accidente de avioneta el 10 de enero de 2026. Desde entonces, la familia ha atravesado diferentes momentos en los que su recuerdo ha estado presente, especialmente en fechas significativas.

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En esta ocasión, Lina utilizó las historias de Instagram para compartir recuerdos junto a su hermano. Publicó varias fotos que se habían tomado en vida y evocó momentos especiales, entre ellos un concierto privado que él le ofreció a su mamá.

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La familia organizó una fiesta para celebrar el cumpleaños de Galeano. En el evento hubo torta, música y varios invitados que acompañaron la reunión. La celebración congregó a personas cercanas, quienes participaron en diferentes actividades a lo largo de la jornada.

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Asimismo, entre los asistentes estuvo Francy, reconocida como una gran amiga de Yeison, quien hizo parte del encuentro y cantó durante la celebración. Del mismo modo, Julián Jiménez también sorprendió con su interpretación, aportando otro espacio dentro de la programación del evento.

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Mientras tanto, Lina aprovechó la reunión para recordar a su hermano y compartir un mensaje en sus redes sociales. En medio de la celebración, expresó sus sentimientos a través de una publicación que acompañó con imágenes familiares. Allí incluyó el siguiente mensaje:

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"Entonces empezaron a llegar las fechas especiales como el cumpleaños de nuestra madre y recuerdo cada festejo, cada risa en familia, cuando éramos uno solo, te extraño hermano, tu guerrera te ama y te llora todos los días, dice que no te supera y que espera el reencuentro contigo, pero acá estoy junto con mi hermana tratando de aliviar tu ausencia, no te olvidamos, cada día dueles más. Gracias mamá por darnos la vida, por luchar por nosotros y por siempre estar en nuestras vidas, te amamos. Tu ángel desde el cielo te cuida. Feliz cumpleaños madresita, eres una mujer muy fuerte ♥️", escribió en la citada red social.

Las reacciones por parte de los seguidores no se han hecho esperar, pues le han deseado mucha fuerza a todo el círculo del artista.