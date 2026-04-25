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Cómo fue el primer cumpleaños de Luz Galeano, mamá de Yeison Jiménez, sin él - CaracolTV

En horas de la noche del pasado 24 de abril, la familia de Yeison Jiménez compartió fotos de la celebración íntima para celebrar la vida de Luz Mery Galeano, a la que asistió Francy.

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Mamá de Yeison Jiménez celebró su primer cumpleaños sin él: "Espera el reencuentro"

En horas de la noche del pasado 24 de abril, la familia del difunto artista compartió fotos de la celebración íntima a la que asistió amiga y colega de 'El Aventurero'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Familia de Yeison Jiménez celebró el primer cumpleaños de Luz Mery Galeano sin él.