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¿Qué pasó con los animales que tenía Michael Jackson en Neverland? - CaracolTV

La película de la biografía de Michael Jackson reabre preguntas sobre el destino de los animales que habitaban Neverland, incluido su chimpancé Bubbles y otras especies trasladadas.

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¿Qué pasó con los animales de Neverland tras el fallecimiento de Michael Jackson?

La película de la biografía de Michael Jackson reabre preguntas sobre el destino de los animales que habitaban Neverland, incluido su chimpancé Bubbles y otras especies trasladadas.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 24 de abr, 2026
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