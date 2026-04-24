¿Qué pasó con los animales de Neverland tras el fallecimiento de Michael Jackson?

El rancho Neverland, propiedad de Michael Jackson, fue conocido por albergar una amplia variedad de animales, muchos de ellos exóticos. El lugar, cuyo nombre hacía referencia al mundo ficticio de Peter Pan, funcionó durante años como un espacio donde el artista mantenía distintas especies en un entorno controlado. Entre los animales que habitaron el lugar se encontraban perros, jirafas, reptiles, una llama llamada Louie, tigres de Bengala y un chimpancé conocido como Bubbles.

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Así vive Bubbles, el chimpancé que acompañaba a Michael Jackson

El chimpancé Bubbles fue uno de los animales más visibles en la vida pública del cantante. Nacido en un laboratorio a finales de la década de 1970, fue adoptado por Jackson a comienzos de los años 80. Durante varios años convivió con el artista en Neverland, donde tenía espacios adaptados y participaba en actividades cotidianas. También acompañó al cantante en giras internacionales, asistió a eventos públicos y apareció en producciones audiovisuales, incluidos videoclips y programas de televisión.



Con el paso del tiempo, el comportamiento del chimpancé cambió al alcanzar la madurez. Su fuerza y desarrollo hicieron más complejo mantenerlo en un entorno doméstico. En 1993, Jackson decidió trasladarlo a un centro especializado en Florida. Inicialmente, el animal tuvo dificultades para adaptarse a la convivencia con otros ejemplares de su especie, pero con el tiempo logró integrarse a una rutina más acorde con su entorno natural.

Desde 2005, Bubbles reside en el Center for Great Apes, un santuario dedicado al cuidado de primates. Allí permanece alejado de la exposición mediática, en un espacio diseñado para su bienestar físico y comportamiento social. Su manutención continúa financiándose con recursos que el artista dejó destinados para ese propósito antes de su fallecimiento.





Otros animales que formaron parte de Neverland también fueron reubicados tras el progresivo cierre del rancho. A partir de mediados de la década de 2000, el lugar comenzó a desmantelarse y las especies fueron trasladadas a distintos destinos dentro de Estados Unidos, incluidos zoológicos, reservas privadas y santuarios. Los tigres de Bengala, identificados como Thriller y Sabu, fueron enviados a Shambala Preserve, un espacio especializado en grandes felinos.

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En el caso de otros animales, como algunas jirafas, se reportó que fueron trasladadas a instalaciones en Arizona, donde fallecieron poco tiempo después. Estos procesos de traslado implicaron cambios de entorno que afectaron la adaptación de varias especies.

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El rancho dejó de operar como espacio con animales y atracciones, y en 2020 fue vendido y rebautizado como Sycamore Valley Ranch. Desde entonces, la propiedad ya no alberga especies animales ni mantiene las características que la definieron durante la etapa en que perteneció al cantante.

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