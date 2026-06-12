Programación del 13 y 14 de junio: cambios por partidos del Mundial de Fútbol

Caracol Televisión realizará modificaciones en su programación habitual durante el fin de semana debido a la transmisión de dos partidos de la Copa Mundial 2026, así como de una etapa del Tour Auvergne Rhone Alpes 2026. Por esta razón, varios espacios tendrán cambios en sus horarios tanto el sábado 13 como el domingo 14 de junio.

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A qué hora es el partido de Brasil Vs. Marruecos

La programación del sábado 13 de junio comenzará con 'La Finca de Hoy' entre las 5:00 a. m. y las 6:00 a. m. Posteriormente, se emitirá 'Los Cuentos de los Hermanos Grimm' hasta las 6:45 a. m., mientras que 'Doble Vía' ocupará la franja comprendida entre las 6:45 a. m. y las 7:15 a. m.

A continuación, el canal transmitirá el Tour Auvergne Rhone Alpes 2026 desde las 7:15 a. m. hasta las 9:15 a. m. Después, regresará 'Los Cuentos de los Hermanos Grimm' hasta las 10:30 a. m. y luego se emitirá 'Pura Diversión' hasta las 12:30 p. m.

En horas de la tarde, Noticias Caracol irá de 12:30 p. m. a 3:00 p. m. y posteriormente se presentará 'La Red' hasta las 4:00 p. m. A partir de ese momento comenzarán los principales cambios de la jornada, ya que el encuentro entre Brasil y Marruecos por el Mundial 2026 ocupará la franja de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.





Una vez finalice el compromiso deportivo, Noticias Caracol regresará a las 7:00 p. m. y se extenderá hasta las 8:00 p. m. Seguidamente, 'Sábados Felices' estará al aire hasta las 11:00 p. m. Finalmente, la jornada concluirá con 'Así va el Mundial', programa que se emitirá hasta las 12:00 a. m.

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A qué hora es el partido Países Bajos Vs. Japón este 14 de junio

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Para el domingo 14 de junio, la programación de la madrugada se mantendrá con 'Diario de Diana', 'También Caerás' y 'La Finca de Hoy'. Más adelante, entre las 6:00 a. m. y las 7:00 a. m., se emitirá 'Los Cuentos de los Hermanos Grimm'. Luego tendrá lugar la 'Santa Misa' hasta las 8:00 a. m.

Posteriormente, el Tour Auvergne Rhone Alpes 2026 ocupará la señal hasta las 10:15 a. m., seguido por un nuevo bloque de 'Los Cuentos de los Hermanos Grimm'. Después, 'Pura Diversión' irá de 10:30 a. m. a 12:30 p. m., mientras que Noticias Caracol se extenderá hasta las 2:00 p. m.

Más tarde, el partido entre Países Bajos y Japón se transmitirá entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m. Tras el encuentro, 'La Red' irá hasta las 6:00 p. m. y 'Expediente Final' hasta las 7:00 p. m.

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Durante la noche, Noticias Caracol estará al aire hasta las 8:00 p. m. Posteriormente, 'Los Informantes' se emitirá hasta las 9:30 p. m. y 'Séptimo Día' hasta las 10:30 p. m. Finalmente, 'Así va el Mundial' ocupará la franja de 10:30 p. m. a 11:30 p. m., tras lo cual comenzará 'Noches de Premiere'.