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Programación del 13 y 14 de junio: partidos Brasil- Marruecos y Países Bajos- Japón- CaracolTV

Los amantes del fútbol podrán disfrutar de los partidos Brasil VS. Marruecos y Países Bajos VS. Japón durante el fin de semana. Así queda la parrilla de programación del canal.

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Programación del 13 y 14 de junio: cambios por partidos del Mundial de Fútbol

Los amantes del fútbol podrán disfrutar de los partidos Brasil VS. Marruecos y Países Bajos VS. Japón durante el fin de semana. Así queda la parrilla de programación del canal.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Cómo queda la programación para este sábado 13 y domingo 14 de junio.
Cómo queda la programación para este sábado 13 y domingo 14 de junio.
Foto: Caracol Televisión y FIFA.