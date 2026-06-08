Así cambió el niño que hizo de Ugur en 'El Juego de mi Destino' tras grabar la serie turca

Una de las producciones que más éxito han tenido en las tardes de Caracol Televisión es 'El Juego de mi Destino', la novela turca que narra la historia de Asiye, una mujer que hace todo por sacar adelante a sus dos hijos luego de enfrentar el abandono de su pareja sentimental. Nergis y Ugur, los hijos de la protagonista, son interpretados por Iraz Akcam y Yıldırım Özcan.

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Cómo cambió en niño de 'El Juego de mi Destino' luego de grabar la serie

Después de trabajar en la producción que se lanzó en diciembre de 2021 en Turquía y que ha sido llevada a varios países, el menor se mantuvo activo en las plataformas digitales; por lo que compartió detalles relacionados con su vida laboral, escolar y familiar, mostrando a las personas más cercanas a su círculo.

La última publicación ajena a su carrera artística que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi cuatro mil seguidores, data del 2023. Allí se le ve disfrutando de un día al aire libre y en contacto con la naturaleza: "Visita a la granja Öztürk 👍👍", escribió.

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Özcan es un actor nacido en Estambúl, Turquía, en 2015; por lo que a la fecha tiene 11 años, y ha trabajado en otros proyectos como 'Palabra de honor', donde también obtuvo exposición internacional.

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Por el momento, el niño se encuentra enfocado en sus estudios mientras recuerda con cariño el trabajo que realizó de la mano de artistas como Öykü Karayel, que interpreta a Asiye; Akın Akınözü, que hace de Cemal; Esra Dermancıoğlu, que hace de Zahide, entre otros actores de primera categoría.

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A diario recibe mensajes de sus fanáticos que no dudan en expresarle su admiración y apoyo a pesar de que han pasado aproximadamente cinco años desde que culminó su trabajo: "Bello niño♥️♥️♥️♥️", "Hola, bendiciones. Saludo desde Panamá", "Qué lindo, espero verte pronto en la próxima temporada, que Dios te bendiga 🙌❤️😍😍😘🤗", "Eres tan dulce 🥹🥹", "Eres tan dulce😍😘", "Que hermoso verte feliz con esa sonrisa 😍🤗", "Lindo y magnífico actor 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", son algunos de los mensajes que se leen en las plataformas digitales.