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Quién hace de Ugur en 'El Juego de mi Destino' y cómo ha cambiado - CaracolTV

Han pasado aproximadamente cinco años desde que se rodó esta serie en Turquía. Esto es lo que se sabe sobre el niño que dio vida el hijo menor de Asiye en la exitosa novela.

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Así cambió el niño que hizo de Ugur en 'El Juego de mi Destino' tras grabar la serie turca

Han pasado aproximadamente cinco años desde que se rodó esta serie en Turquía. Esto es lo que se sabe sobre el niño que dio vida el hijo menor de Asiye en la exitosa novela.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Cómo ha cambiado el niño de 'El Juego de mi Destino' luego de grabar la serie turca.
Cómo ha cambiado el niño de 'El Juego de mi Destino' luego de grabar la serie turca.
Foto: Caracol Televisión.