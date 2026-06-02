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Nació bebé de Kathe, integrante de Neos en el 'Desafío 2025' - CaracolTV

Kathe, integrante de Neos y dupla de Roldán en el 'Desafío del Siglo XXI', informó este 2 de junio que dio a luz a su bebé, quien al parecer se llamaría Emma.

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Nació bebé de Kathe, primera participante del ‘Desafío’ en estar embarazada en competencia

La Súper Humana mostró en las historias de su cuenta oficial de Instagram la primera foto que tomó del bebé. Así fue su paso por La Ciudad de las Cajas en 2025.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Nació el hijo de Kathe, exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI'.
Nació el hijo de Kathe, exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI'.
Foto: Caracol Televisión.