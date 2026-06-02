Nació bebé de Kathe, primera participante del ‘Desafío’ en estar embarazada en competencia

Katherin Gómez, más conocida como Kathe en el reality de los colombianos, emocionó a los desafiólogos en 2025 al practicarse una prueba de embarazo mientras estaba en el equipo Neos, percatándose de esta forma que se encontraba en embarazo y convirtiéndose en la primera Súper Humana en estar en competencia en esta condición.

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Aunque tuvo que retirarse del juego poco después por recomendación médica debido a la exigencia de las pruebas, la joven se mantuvo activa en redes sociales, donde mostró cómo avanzaba su gestación.

Kathe, exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI', compartió la primera foto de su bebé. Foto: Instagram @katheringomezg

En horas de la tarde de este este 2 de junio, la competidora publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram la primera fotografía de su bebé. Pese a que no mostró el rostro de la recién nacida, sí dejó ver su manita, que sostenía uno de sus dedos.

El 15 de febrero, Kathe compartió un video en el mismo perfil mostrando cómo fue la fiesta de revelación de sexo. Fue allí que informó que se encontraba en la dulce espera de una niña. Según indicó en entrevistas con Caracoltv.com había pensado en ponerle Emma; sin embargo, no se tiene conocimiento si hubo cambio de planes.





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Es necesario mencionar que fue Andrea Serna la encargada de anunciar en el programa que existía la posibilidad de un embarazo, por lo que le pidió a la joven ponerse en contacto con el equipo médico para despejar dudas.

"En este lugar donde se respira fuerza, resistencia, supervivencia, superación, hay algo que nos recuerda que lo más grande es la vida. De confirmarse, esto sería la primera vez en la historia del 'Desafío'. Al parecer una jugadora está esperando bebé", mencionó la presentadora en aquella oportunidad.

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¿Quién es el papá del hijo de Kathe, exparticipante del 'Desafío'?

La dupla de Roldán en el exitoso formato concedió una entrevista para 'Día a Día' luego de salir de La Ciudad de las Cajas en la que presentó a Nicolás Acevedo, el padre de su bebé. Durante la transmisión ella confesó que sus papás estaban muy emocionados de que estuviese embarazada a pesar de su corta edad, pues tenía 22 años cuando ingresó al formato.

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