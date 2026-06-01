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Yailin La Más Viral, ex de Anuel AA, confirmó que enfrenta pérdida de un bebé - CaracolTV

La cantante dominicana Yailin La Más Viral, recordada por canciones como 'Bing bong', apareció en redes sociales y confirmó la dolorosa pérdida de un bebé. Mira acá el video que compartió.

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Yailin La Más Viral, ex de Anuel AA, confirmó que perdió un bebé: "Mi angelito"

La cantante dominicana, recordada por canciones como 'Bing bong', apareció en redes sociales y confirmó la dolorosa pérdida de un bebé. Mira acá el video que compartió.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Yailin La Más Viral se sinceró con sus seguidores sobre la pérdida de su bebé.
Yailin La Más Viral se sinceró con sus seguidores sobre la pérdida de su bebé.
Foto: Instagram @yailinlamasviral