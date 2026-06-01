Yailin La Más Viral, ex de Anuel AA, confirmó que perdió un bebé: "Mi angelito"

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, más conocida en las plataformas digitales y en la industria musical como Yailin La Más Viral, volvió a ser noticia debido a que confirmó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram la pérdida de un bebé.

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"Íbamos a ser tres. Cata, tú y yo. Mi angelito que está en el cielo", escribió junto a un video en el que se le aprecia en el interior de un vehículo mientras se acaricia el vientre. Posteriormente, también subió un clip en el que se observa a su hija Cattleya,druto de su relación con Anuel AA, mientras la menor le besa la pancita.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Ella ha pasado por tanto en tan corta edad.😢 ¿No le afectará lo que se hizo en las costillas? Porque fue hace menos de un año, creo yo", "¿En qué momento pasó todo eso?", fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios de Internet.



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Es necesario mencionar que la joven recientemente hizo parte del reality Planeta Alofoke que se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, donde mostró cómo es su día a día y la relación que sostiene con varias figuras del entretenimiento internacional.

Esto hizo pensar a muchos admiradores que la pérdida de su bebé quizás obedece a algo que sucedió hace tiempo, pero que ella quiso compartir hasta ahora; sin embargo, no hay confirmación oficial. A esto se le suma el hecho de que se desconocen los detalles relacionados con su vida sentimental; por lo que muchos no saben a ciencia cierta si se encuentra en un romance.

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Yailin dio de qué hablar en el programa de televisión debido a que sus compañeros le preguntaron si estaba abierta a realizar una colaboración con Karol G, la exnovia de Anuel AA, teniendo en cuenta la exposición mediática de la colombiana y el éxito adquirido tras su presentación en Coachella como headliner.

Pese a que antes había dicho que sí podría trabar junto a la paisa, en esta ocasión prefirió mantenerse hermética sobre el tema y no dar mayores detalles sobre la percepción o la relación que sostiene con la intérprete de 'TQG'.

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