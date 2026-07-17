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Cuándo es el concierto de Piso 21 y Juan Duque en el Movistar Arena de Bogotá - CaracolTV

DIM, El Profe, Pablito y Juan Duque están preparados para sorprender a sus seguidores con un show en la capital colombiana. Esto es lo que debes saber para no quedarte sin tu boleta.

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Concierto de Piso 21 y Juan Duque en Bogotá: cuándo y dónde será el espectáculo

DIM, El Profe, Pablito y Juan Duque están preparados para sorprender a sus seguidores con un show en la capital colombiana. Esto es lo que debes saber para no quedarte sin tu boleta.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Piso 21 y Juan Duque se presentarán en el Movistar Arena de Bogotá.
Piso 21 y Juan Duque se presentarán en el Movistar Arena de Bogotá.
Foto: Prensa BreakfastLive.