Concierto de Piso 21 y Juan Duque en Bogotá: cuándo y dónde será el espectáculo

Bogotá se prepara para vivir una noche que reunirá dos momentos clave de la música colombiana. Piso 21 y Juan Duque compartirán escenario por primera vez en 'Un Plancito en el 21', un show especial que llegará el próximo 26 de noviembre al Movistar Arena.

Mira también: Concierto de 'A Otro Nivel' con The Beat Voice y Cola de Lagarto: cuándo es y dónde comprar

La unión de ambos proyectos representa el encuentro entre trayectoria, nostalgia y canciones que han marcado generaciones, junto a la frescura y el presente de una nueva ola del pop urbano colombiano. Este show será una experiencia pensada para conectar públicos, emociones e historias alrededor de la música.

Con más de 15 años de carrera, múltiples éxitos internacionales y una conexión única con el público colombiano, Piso 21 se ha consolidado como una de las agrupaciones más importantes del género en Latinoamérica. Su más reciente presentación sold out en el Movistar Arena, reafirmó el impacto y vigencia de su catálogo musical.



Publicidad

Por su parte, Juan Duque se ha convertido en uno de los nombres con mayor crecimiento dentro de la nueva generación de artistas colombianos. Su cercanía con las audiencias, evolución artística y presencia en plataformas y escenarios lo han posicionado como una de las figuras más relevantes del pop urbano actual.

La boletería para 'Un Plancito en el 21' comienza con una preventa para artistas y una preventa Movistar desde el jueves 16 de julio a las 10:00 a.m. hasta el sábado 18 de julio a las 9:59 a.m., o antes en caso de agotarse las etapas correspondientes. Posteriormente, la venta general se habilitará el sábado 18 de julio a las 10:00 a.m., o antes si se agotan las entradas disponibles durante la preventa Movistar.

Publicidad

Mira también: Concierto de 'La Reina del Flow' en Bogotá: cuándo, dónde será y quiénes estarán

El público podrá disfrutar en una misma noche canciones que han marcado distintas generaciones del pop urbano colombiano. Piso 21 llegará con éxitos como 'Déjala Que Vuelva', 'Te Vi', 'Pa’ Olvidarme de Ella', 'Me Llamas', 'Los Cachos' y 'Querida', temas que se han convertido en himnos para sus seguidores dentro y fuera del país.

Por su parte, Juan Duque interpretará canciones como 'María', 'Lejos de Mis Ojos', 'Solcito' y 'Ni Con Todo el Dinero', consolidando una nueva generación de artistas colombianos que hoy conectan profundamente con las audiencias jóvenes. Además, ambos artistas compartirán en vivo 'Regalito', una colaboración que se ha convertido en uno de los puntos de conexión más especiales entre sus proyectos musicales y que hoy toma aún más sentido con este encuentro en el Movistar Arena.

Mira también: Silvestre Dangond mostró en concierto mensaje que Ómar Geles le envió días antes de morir

Publicidad

La combinación de ambos repertorios promete una noche cargada de nostalgia, energía y momentos para cantar de principio a fin.