Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo A Otro Nivel
Bebé de Maluma
Preseleccionados a la Selección Colombia
Programación
YouTube Caracol Televisión

Silvestre Dangond mostró mensaje de Ómar Geles en concierto de Bogotá: qué decía

Silvestre Dangond mostró emotivo mensaje que Ómar Geles le envió dos días antes de morir. El intérprete de La Guajira proyectó el chat en la pantalla gigante de El Campín.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Silvestre Dangond mostró en concierto mensaje que Ómar Geles le envió días antes de morir

Durante su ‘show’ en El Campín, el arista proyectó en la pantalla principal un emotivo mensaje que recibió de su gran amigo el 19 de mayo del 2024, luego de su concierto en ese mismo estadio.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 16 de may, 2026
Comparta en:
Silvestre Dangond mostró en concierto mensaje que Ómar Geles le envió días antes de morir