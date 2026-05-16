Silvestre Dangond mostró en concierto mensaje que Ómar Geles le envió días antes de morir

Y es que la última vez que Silvestre Dangond compartió con Ómar Geles fue en el espectáculo que dio en el estadio de la capital colombiana, en el que recibió la visita de grandes artistas, como Elder Dayán, Rafa Pérez y, por supuesto, el gran cantautor fallecido.

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El guajiro volvió a recordar a Geles —autor de grandes de sus éxitos, como ‘Las locuras mías’ y ‘A blanco y negro’— en su concierto de este 15 de mayo del 2026, compartiendo un íntimo mensaje que le envió su amigo y colega.

“No solo se necesita talento, el carisma, la gracia ni la pasión que tienes hijo… Se necesita disciplina y organización, se necesita garra y todo eso se resume en ti, campeón… lloré apenas pude ver ese estadio full, sin duda es lo más grande que le ha pasado al vallenato en Colombia, nadie pudo hasta hoy lograr tal hazaña, me siento honrado de hacer parte de tu gran legado a través de mis canciones, que has grabado con tanta pasión y profesionalismo… sigue inspirándonos a todos los que tenemos la misma pasión que tú por la música, para atrevernos a hacer las cosas de esa forma tan profesional..! Te amo hijo lindo”, le escribió Geles a Silvestre haciendo referencia al primer concierto en un estadio que hacía el de Urumita (La Guajira).

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Según se pudo ver, el mensaje fue enviado el 19 de mayo de 2024, justo el día después del ‘show’, y dos días antes del fallecimiento del autor de ‘Los caminos de la vida’. El intérprete de ‘Dile’ declaró que cada vez que tenga la oportunidad de recordar a su amigo, lo hará, pues es parte fundamental de su carrera y de su vida.

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Concierto de Silvestre Dangond en El Campín, de Bogotá, tuvo a Feid

Silvestre sorprendió a sus fanáticos de la capital cantando junto a Feid. El reguetonero paisa, que compró una camiseta alusiva al concierto en la calle, interpretó ‘Que no se enteren’ junto al guajiro y además cantó uno de sus grandes éxitos mundiales: ‘Luna’.

Asimismo, en al escenario también fueron invitados la banda Morat y Manuel Turizo, artistas que colaboraron recientemente con Silvestre.