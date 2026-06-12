Cuándo vuelven a dar 'A Otro Nivel' en Caracol TV: fecha y hora para conectarse

Con motivo del cubrimiento del Mundial de Fútbol 2026 México, Estados Unidos y Canadá, Caracol Televisión ha realizado varios cambios en su programación habitual. Como consecuencia, algunas de las producciones que actualmente se encuentran al aire tendrán modificaciones temporales en sus horarios durante los próximos días.

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Una de ellas es 'A Otro Nivel', concurso presentado por Cristina Hurtado y que cuenta con la participación de Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander como jurados. El programa avanza en una etapa decisiva de la competencia, motivo por el cual los televidentes han manifestado interés en conocer cómo quedará su emisión durante la semana.

Actualmente, siete grupos continúan en competencia dentro del formato musical. A medida que avanza el desarrollo del concurso, también crece la expectativa sobre los resultados que marcarán el camino hacia la recta final.

Cuándo vuelven a dar 'A Otro Nivel' en Caracol Televisión

De acuerdo con la programación del canal, 'A Otro Nivel' tendrá algunos cambios en sus emisiones debido a la transmisión de partidos correspondientes al Mundial de Fútbol 2026.





En primer lugar, el lunes 15 de junio el programa no será emitido por tratarse de un día festivo. Posteriormente, el martes el espacio habitual del concurso será ocupado por el encuentro entre Argentina y Argelia. Asimismo, el miércoles la programación estará destinada al partido entre Uzbekistán y Colombia.

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Debido a estos ajustes, los seguidores del programa deberán esperar hasta el jueves 18 de junio para volver a ver la competencia musical. Ese día, la producción regresará a su horario habitual, entre las 8:00 p. m. y las 9:30 p. m. De igual manera, el viernes también se mantendrá la franja acostumbrada para la emisión del programa.

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Por otra parte, las próximas galas serán determinantes para definir el futuro de algunos de los equipos que permanecen en competencia. Durante estas transmisiones se conocerá cuál de los grupos quedará eliminado del concurso.

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Hasta el momento, tres equipos ya abandonaron el escenario principal y se trasladaron a estudios ditu, donde preparan una presentación que posteriormente llevarán a la calle para ganarse los votos del público y así conseguir un boleto para permanecer en el juego.

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.