Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo 'Yo Me Llamo'
Murió papá de Danna García
Inscripciones 'Desafío'
YouTube Caracol Televisión

Quiénes quedaron eliminados de ‘Yo Me Llamo’ HOY 13 de agosto: 3 imitadores se fueron - CaracolTV

Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán le dan a conocer a Búfalo los nombres de los tres dobles que deben despedirse del Templo de la Imitación debido a errores cometidos durante la velada.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Eliminados de 'Yo Me Llamo' HOY 13 de agosto: 3 imitadores tiene una involución

Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán le dan a conocer a Búfalo los nombres de los tres dobles que deben despedirse del Templo de la Imitación debido a errores cometidos durante la velada.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de ago, 2026
Comparta en:
Thumbnail