Eliminados de 'Yo Me Llamo' HOY 13 de agosto: 3 imitadores tiene una involución

En el capítulo 17 de ‘Yo Me Llamo’, 17 participantes llegaron al Templo de la Imitación para presentar sus shows ante Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán, quienes analizaron cada una de las interpretaciones y realizaron sus respectivas devoluciones.

Quiénes quedaron eliminados de 'Yo Me Llamo' HOY 13 de agosto

Después de ver los shows y realizar las devoluciones correspondientes, llegó el momento de conocer quiénes continuarían en la competencia. Para tomar esta decisión, el jurado llamó a Búfalo y reveló los nombres de los tres participantes que debían abandonar el programa.

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Los imitadores de Tego Calderón, Ariana Grande y Blessd fueron los tres eliminados de la noche. Por lo tanto, no avanzaron a la siguiente etapa de la competencia.

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En consecuencia, los otros 14 participantes que se presentaron en el capítulo 17 ingresaron oficialmente a la Escuela de ‘Yo Me Llamo’. Así, el grupo de concursantes que continúa en el programa quedó definido después de una jornada en la que el jurado analizó las interpretaciones de cada uno de los participantes.



De esta manera, el capítulo cerró con la clasificación de 14 imitadores a la Escuela de ‘Yo Me Llamo’ y la salida de los representantes de Tego Calderón, Ariana Grande y Blessd, quienes finalizaron su participación en esta etapa del programa.

Qué cantaron los imitadores de 'Yo Me Llamo' este 13 de agosto

Durante la jornada, el primero en subir al escenario fue 'Yo Me Llamo José José', quien cantó ‘Almohada’. Luego, 'Yo Me Llamo Héctor Lavoe' interpretó ‘Triste y vacía’, mientras que 'Yo Me Llamo Soda Stereo' presentó ‘En la ciudad de la furia’.

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Después, fue el turno de 'Yo Me Llamo Shakira', quien cantó ‘No’. A continuación, 'Yo Me Llamo Jessi Uribe' interpretó ‘Dulce pecado’ y 'Yo Me Llamo Elena Rose' presentó ‘Orión’. Asimismo, 'Yo Me Llamo Diomedes Díaz' llegó al escenario para cantar tres canciones.

Por su parte, 'Yo Me Llamo Bad Bunny' interpretó ‘Nuevayol’ y 'Yo Me Llamo Manuel Medrano' cantó ‘La mujer que bota fuego’. Posteriormente, 'Yo Me Llamo Karen Lizarazo' presentó ‘Por infiel’, mientras que 'Yo Me Llamo Óscar Agudelo' interpretó ‘Rosas de otoño’.

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Más adelante, 'Yo Me Llamo Reykon' cantó ‘Tu cuerpo me llama’ y 'Yo Me Llamo Laura Pausini' presentó ‘En cambio no’. Luego, 'Yo Me Llamo Julio Jaramillo' interpretó ‘Reminiscencias’ y 'Yo Me Llamo Tego Calderón' llegó al escenario con ‘Dominicana’.

Finalmente, 'Yo Me Llamo Ariana Grande' cantó ‘Break free’ y 'Yo Me Llamo Blessd' cerró las presentaciones de la noche con ‘Deportivo’. De esta manera, los 17 participantes completaron sus actuaciones frente al jurado.

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