The Beat Voice ya se gastó parte de los 600 millones de pesos de 'A Otro Nivel 2026'

Luego de consagrarse como ganador de 'A Otro Nivel', The Beat Voice atraviesa una nueva etapa en su carrera. El grupo concedió una entrevista para Caracol Televisión antes de los conciertos que ofrecerá el 24 y 25 de julio en el Teatro Astor Plaza de Bogotá junto a Cola de Lagarto, en los que volverán a encontrarse con el público tras su paso por el programa.

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Durante la conversación, los integrantes hablaron sobre cómo han transcurrido las semanas posteriores a su triunfo y los cambios que han vivido desde que obtuvieron el primer lugar del concurso. Además de preparar sus próximas presentaciones, también compartieron en qué han decidido invertir el dinero recibido como parte del premio.

En qué se gastó The Beat Voice el premio de 'A Otro Nivel'

Bipo contó que parte del dinero lo ha destinado a su hogar, especialmente a su mascota. Además, explicó que también decidió reservar una parte para ahorrar y utilizar el resto en impulsar su carrera artística.





"Separé otro poco para ahorrar y el resto para mi carrera, realmente: videos, giras de medios y demás", mencionó durante el encuentro.

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Por su parte, Iván Pallares recordó que durante la competencia había manifestado su intención de arreglar la casa de su papá, un propósito que mantiene tras recibir el premio obtenido con el grupo

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Entre tanto, Alejo Arante explicó que, hasta el momento, no ha querido utilizar ese dinero. Sin embargo, señaló que tiene previsto invertirlo, destinar un porcentaje a su proyecto musical y apoyar a sus padres con un negocio que ellos aún se encuentran definiendo.

Daniel Rian también habló sobre el destino que tendrá parte del premio. En su caso, expresó su agradecimiento hacia sus padres y contó que una parte del dinero estará destinada para ellos como una forma de reconocimiento por el apoyo que le han brindado.

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Además de compartir estos detalles sobre el manejo del dinero, los integrantes coincidieron en que continúan concentrados en los proyectos que vienen para la agrupación. En ese sentido, trabajan en los preparativos de los conciertos programados en Bogotá, donde volverán a presentarse ante el público junto a Cola de Lagarto.

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Con estas presentaciones, el grupo iniciará una nueva etapa después de su paso por el concurso musical de los profesionales.