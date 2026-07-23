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Qué hizo The Beat Voice con los 600 millones de pesos que sacó de 'A Otro Nivel 2026' - CaracolTV

El grupo ganador de esta temporada unirá su talento al de Cola de Lagarto para ofrecer un concierto en el Teatro Astor Plaza de la ciudad de Bogotá. ¡No te lo puedes perder!

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The Beat Voice ya se gastó parte de los 600 millones de pesos de 'A Otro Nivel 2026'

El grupo ganador de esta temporada unirá su talento al de Cola de Lagarto para ofrecer un concierto en el Teatro Astor Plaza de la ciudad de Bogotá. ¡No te lo puedes perder!

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de jul, 2026
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Qué han hecho los integrantes de The Beat Voice con los 600 millones de pesos a 'A Otro Nivel'.
Qué han hecho los integrantes de The Beat Voice con los 600 millones de pesos a 'A Otro Nivel'.
Foto: Caracol Televisión.