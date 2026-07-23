Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
Programación
YouTube Caracol Televisión

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Nandito va a donde sus padres y ellos le dicen que debe estar seguro de que se quiere casar con Alicia y que no sea solo por pesar. Nandito asegura que su amor por la joven es verdadero.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Fernando y María hablan con su hijo sobre su vida amorosa

Nandito va a donde sus padres y ellos le dicen que debe estar seguro de que se quiere casar con Alicia y que no sea solo por pesar. Nandito asegura que su amor por la joven es verdadero.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 23 de jul, 2026
Comparta en:
Thumbnail