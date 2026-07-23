En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Nandito va a donde sus padres y ellos le dicen que debe estar seguro de que se quiere casar con Alicia y que no sea solo por pesar. Nandito asegura que su amor por la joven es verdadero.
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Fernando y María hablan con su hijo sobre su vida amorosa
Nandito va a donde sus padres y ellos le dicen que debe estar seguro de que se quiere casar con Alicia y que no sea solo por pesar. Nandito asegura que su amor por la joven es verdadero.