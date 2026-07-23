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Fiscalía imputó cargos con 'Churo' Díaz por presunto abuso sexual contra menor- CaracolTV

Este no es el primer caso judicial que enfrenta el intérprete de 'El pluma blanca', pues en 2018 fue acusado de ser parte de una presunta red de estafas inmobiliarias.

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Imputan cargos contra el 'Churo' Díaz tras denuncia de presunto abuso contra menor de edad

Este no es el primer caso judicial que enfrenta el intérprete de 'El pluma blanca', pues en 2018 fue acusado de ser parte de una presunta red de estafas inmobiliarias.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de jul, 2026
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Fiscalía imputó cargos contra el 'Churo' Díaz por presunto abuso sexual.
Fiscalía imputó cargos contra el 'Churo' Díaz por presunto abuso sexual.
Foto: Instagram @churo_diaz