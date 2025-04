El 'Churo' Díaz, en recuperación tras someterse a procedimiento en el corazón

Jorge Iván Díaz, recordado por interpretar canciones como 'La Santa', 'La llamada clandestina' y 'Tema superado', se encuentra en recuperación en el Instituto Cardiovascular del Cesar, noticia que ha preocupado a sus seguidores en redes sociales, especialmente después de cancelar algunos compromisos laborales debido a su estado.

"Seguirá en manejo y vigilancia estricta con el fin de obtener los mejores resultados en salud para el paciente y el pronto retorno al seno de su familia", explicó el instituto por medio de un comunicado oficial que expuso para conocimiento de la opinión pública.

José Pinto Quiroz, su especialista, se puso en contacto con la emisora Cacica y explicó el diagnóstico que le dio al paciente. De acuerdo con lo expuesto, luego de revisarlo determinó practicarle un cateterismo en el corazón.

Asimismo, el portal Intervallenato informó que tenía unas arterias tapadas por lo que lo sometieron a cirugía, intervención que resultó ser positiva, pues el artista salió consciente y ahora se encuentra a la espera de ser dado de alta del centro de salud para poder reunirse con sus seres queridos en la casa.

'El Rey Guajiro', como es conocido dentro de la industria musical, se vio en la necesidad de cancelar un show que tenía programado junto a Elías Mendoza, su acordeonero, en San Marcos Sucre el 19 de abril; de manera que muchos están atentos a cualquier novedad sobre su avance.

En redes sociales, diferentes usuarios de Internet han aprovechado para desearle pronta recuperación y que de esta forma pueda regresar a los escenarios lo antes posible para dedicarse a lo que verdaderamente le apasiona.

"Ajá, mi amor, ¿cómo seguiste?", "pronta recuperación a mi artista favorito", "recupérate rápido que el vallenato no puede sin ti", "Dios de tu lado", "me tienes preocupada, mi amor", "¿ahora qué es lo que tienes?", "Dios mío, ojalá no sea nada grave", "quiero verlo ya en su próximo concierto", son algunos de los comentarios que se leen en las últimas publicaciones que han realizado en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de un millón de seguidores que constantemente están interactuando con sus propuestas musicales y su estilo de vida.