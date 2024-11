Viuda de Omar Geles perdió dos bebés del vallenatero: Este fue el accidente que sufrió Maren García

Luego de seis meses de la muerte del cantante de vallenato Omar Geles , Maren García, viuda del artista, ofreció una entrevista para el podcast De Cara con Andrea Arroyave, en donde reveló cómo fue su relación con el intérprete de temas como 'Los caminos de la vida', 'Después de tantos años', 'Busca un confidente' y 'Una hoja en blanco'. Según explicó, aunque al inicio su amorío no era vista con buenos ojos por sus familias, con el tiempo lograron demostrar el verdadero equipo que conformaban.

Maren García perdió dos hijos de Omar Geles

La mujer recordó con nostalgia en el programa la pérdida de su primera bebé cuando a penas estaban viviendo juntos, pues afirma que tuvo un accidente que le costó mucho asimilar tanto a ella como al difunto músico debido a que ambos soñaban con convertirse en padres.

Mira también: José Martín, participante de La Descarga, conoció a Omar Geles y a Martín Elías

"Tenía tres meses y bueno, lo perdí porque en ese tiempo a mi mamá le hicieron una cirugía y se puso mal, la subieron a UCI. Me acuerdo que la impresión de ese momento, que me dijeron que podía morir... Yo en mi desespero como que iba bajando las escaleras, por un escalón y perdí la bebé, fue muy duro", dijo.

Asimismo, explicó que durante un mes permaneció encerrada en su habitación. Maren y Omar tuvieron que esperar ocho años para darle la bienvenida a su primogénito José Juan, quien es percibido por toda la familia como una verdadera bendición porque ella no podía quedar en embarazo. Es necesario mencionar que ella se enteró de la dulce espera en agosto, pero en enero del mismo año también había sufrido un aborto espontáneo.

No te pierdas: Ana del Castillo desmintió una pelea con Omar Geles y reveló su última conversación

Publicidad

"Nadie me creyó que estaba embarazada, ni mi mamá (...) Imagínate que me hago la prueba en el otro baño para que Omar no se diera cuenta porque ay no, me va a preguntar de una y voy a estar triste, entonces la felicidad", expresó.

García y Geles tuvieron en total tres hermosos niños (José Juan, José Mario e Isabella), a los que no dudaron en brindarles un hogar lleno de amor y unión durante el tiempo que el vallenatero estuvo con vida.

Te puede interesar: Israel Romero habla sobre Omar Geles, Jean Carlos Centeno y otros artistas del vallenato