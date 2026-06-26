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Cola de Lagarto no se va con las manos vacías de ‘A Otro Nivel’: dan noticia de última hora - CaracolTV

Las cuatro integrantes del grupo se llevaron una gran sorpresa luego de enterarse que The Beat Voice obtuvo el mayor número de votos. Esta fue la novedad que dio a conocer Cristina Hurtado.

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Cola de Lagarto no se va con las manos vacías de ‘A Otro Nivel’: dan noticia de última hora

Las cuatro integrantes del grupo se llevaron una gran sorpresa luego de enterarse que The Beat Voice obtuvo el mayor número de votos. Esta fue la novedad que dio a conocer Cristina Hurtado.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Qué premio se llevó Cola de Lagarto en 'A Otro Nivel 2026'.
Qué premio se llevó Cola de Lagarto en 'A Otro Nivel 2026'.
Foto: Caracol Televisión.