Cola de Lagarto no se va con las manos vacías de ‘A Otro Nivel’: dan noticia de última hora

Muchas emociones se vivieron en ‘A Otro Nivel’ este 26 de junio durante la Gran Final, emisión en la que se definió al grupo ganador de la temporada 2026. Después de varias semanas de competencia, The Beat Voice fue elegido como el vencedor gracias al voto del público, resultado con el que obtuvo el premio de 600 millones de pesos y un contrato con Caracol Televisión.

Mira también: Gian Marco, jurado de A Otro Nivel, duró tres meses sin caminar por dura condición de salud

Tras conocerse el resultado de las votaciones, los integrantes del mejor grupo musical de Colombia celebraron la noticia junto a los jurados, los demás participantes y el público presente en el estudio. Sin embargo, el cierre de la noche aún tenía un anuncio adicional preparado por la producción del programa.

Luego de confirmar oficialmente la victoria de The Beat Voice, Cristina Hurtado se dirigió a los dos grupos finalistas, así como a Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander, para comunicar una decisión que había sido tomada por la producción.

"Atención, noticia de última hora. Atención, jurados. Esta noche y durante toda la competencia, 'A Otro Nivel' valora en gran medida el talento de nuestros artistas, la entrega de ellos en este escenario, y por esa razón Cola de Lagarto no se va con las manos vacías, ustedes también tienen contrato con Caracol Televisión", dijo visiblemente emocionada.





Mira también: Felipe Peláez cumplió 15 años de casado y revela el secreto para tener un matrimonio feliz

Publicidad

Tras escuchar la noticia, las jóvenes Luixa, Alana, Sasha Aya y Camila Cano no dudaron en celebrar el anuncio. Las cuatro integrantes de Cola de Lagarto reaccionaron en el escenario luego de conocer que también formarían parte de la decisión adoptada por la producción del programa.

Posteriormente, los integrantes de The Beat Voice se unieron a la celebración junto a sus compañeras para reconocer todo el trabajo que realizaron durante semanas.

Publicidad

Mira también: Kike Santander se muere de amor por su hijo, Alejandro Santander, ¿quién es y en qué trabaja?

Con este anuncio concluyó la edición 2026 de A Otro Nivel, el concurso musical de los profesionales que en esta ocasión decidió apostar por el talento en grupo.

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

