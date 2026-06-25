Llega una nueva anfitriona al 'Desafío', de Caracol: quién es y más de ella

El 'Desafío' es la producción de Caracol Televisión que durante más de dos décadas ha emocionado a los espectadores con intensas pruebas y las historias de varios grupos de Súper Humanos que muestran cómo se prepararon física y mentalmente para asumir este reto de poner a prueba su propio cuerpo frente a millones de personas.

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Recientemente, Juan Esteban Sampedro emocionó a los fanáticos del reality de los colombianos al revelar detalles de la próxima temporada.

Quién es la nueva anfitriona de la próxima edición del 'Desafío'

Sampedro confesó que será Sofía Osío Luna la encargada de acompañar a los concursantes en esta nueva temporada.



Esto, a propósito de su llegada a 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas', en la que trabajará de la mano con Juan Pablo Martínez. Allí también departirá con destacadas figuras del entretenimiento nacional como Carolina Soto, Carolina Cruz, entre otros humoristas que divertirán a los televidentes mientras disfrutan un recorrido por los lugares más emblemáticos de México, Estados Unidos y Canadá, los países anfitriones de la Copa del Mundo 2026.

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La presentadora nació el 27 de mayo de 2000 y es profesional en Mercadotecnia y Comunicación de Moda. Alcanzó reconocimiento nacional al ser elegida Señorita Colombia 2022, representando al departamento del Atlántico. A partir de ese momento, asumió la representación del país en diferentes actividades relacionadas con su título y fortaleció su presencia en distintos escenarios.

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Posteriormente, participó en el certamen Miss International 2023, realizado en Japón, donde obtuvo el puesto de primera finalista.

Además de su trayectoria en estos certámenes, la joven de 26 años desarrolla su carrera como modelo y mantiene una comunidad de cerca de 300 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte contenidos relacionados con su trabajo y actividades. De igual manera, durante su etapa como reina de belleza apoyó diversas causas sociales, participando en iniciativas enfocadas en distintos temas de interés comunitario.

Ahora, Sofía Osío inicia una nueva etapa profesional al prepararse para acompañar a los participantes del 'Desafío' no solo en las victorias, sino también en los momentos más complejos de su estadía dentro de la producción.

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Desde ya, los usuarios de Internet le dieron la bienvenida al formato y celebraron su logro.