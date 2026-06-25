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Sofía Osío Luna es la nueva presentadora del 'Desafío': acompañará a Andrea Serna - CaracolTV

Juan Esteban Sampedro confirmó que Sofía Osío Luna es la nueva anfitriona de la nueva temporada del 'Desafío'. Esto debes saber sobre la exreina de belleza colombiana.

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Llega una nueva anfitriona al 'Desafío', de Caracol: quién es y más de ella

Luego de trabajar en otro proyecto de Caracol Televisión, esta exreina de belleza se prepara para acompañar a los Súper Humanos a enfrentar las pruebas más exigentes.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Se reveló el nombre de la nueva integrante del 'Desafío'.
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Foto: Caracol Televisión.