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Qué se hizo Rata, del Desafío, para cambiar su apariencia: inició tratamiento

El exparticipante del Desafío Siglo XXI decidió realizarse un cambio en su apariencia física y mostró el proceso en redes sociales. Aquí te mostramos más de su proceso.

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Rata, subcampeón del Desafío, decidió cambiar su look: ¿lo hizo por comentarios en el reality?

El exparticipante del Desafío Siglo XXI decidió realizarse un cambio en su apariencia física y mostró el proceso en redes sociales. Aquí te mostramos más de su proceso.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Rata, subcampeón del Desafío, decidió cambiar su look.
Rata, subcampeón del Desafío, decidió cambiar su look.
Foto: Caracol Televisión e Instagram @rata_mz