Rata, subcampeón del Desafío, decidió cambiar su look: ¿lo hizo por comentarios en el reality?

José Maldonado, más conocido como Rata en el Desafío Siglo XXI, fue uno de los competidores más destacados de su temporada debido a sus habilidades físicas y a la personalidad que demostró ante los colombianos en cada uno de los capítulos.

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Además, llamó bastante la atención porque encontró el amor dentro de la competencia e inició una relación sentimental con Deisy. Aunque muchos lo perfilaban como el participante que ganaría esta edición y dejaría su nombre en la copa, finalmente fue Zambrano quien se coronó como campeón.

Una vez salió de la competencia, el tricampeón de OCR aprovechó al máximo el cariño de los colombianos y la acogida que tuvo en redes sociales, por lo que continuó compartiendo contenido, especialmente en Instagram, donde suma miles de seguidores.



¿Qué se hizo Rata, subcampeón del Desafío, en la cara?

Lo más reciente que despertó diversas opiniones entre sus seguidores fue la decisión de someterse a un tratamiento para modificar su apariencia. El deportista inició un proceso de ortodoncia y se colocó brackets con el objetivo de mejorar la alineación de sus dientes.

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Cabe recordar que este fue un tema que incluso se comentó durante su permanencia en la Ciudad de las Cajas, pues varios de sus compañeros le sugirieron algunos cambios, en un tono jocoso, para verse más atractivo.

Rata ha documentado el proceso a través de sus redes sociales. De hecho, la primera publicación en la que apareció con brackets fue en mayo, por lo que ya completaría más de un mes con el tratamiento.

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Recientemente, también mostró que avanzó a una nueva etapa del procedimiento, pues comenzó a utilizar cauchos de ortodoncia que ayudarán al movimiento de sus dientes.

“Hoy me pusieron una tarea más. Ser juicioso con este caucho”, escribió en una de sus historias de Instagram, donde además etiquetó al profesional encargado de acompañarlo en este proceso.

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Qué enfermedad tiene Rata, del Desafío

En entrevista con La Red, El subcampeón del reality recordó que sufrió acné severo desde los 12 años y que en 2017 inició un tratamiento especializado que duró 13 meses. Contó que descubrieron que su afección estaba relacionada con un problema sanguíneo. A pesar de superarlo, la enfermedad volvió.

Actualmente, Rata está llevando a cabo un tratamiento láser para mejorar las secuelas (cicatrices) que le dejó el acné. Este proceso durará entre 6 y 7 meses, acompañado de una estricta rutina de cuidado de la piel.