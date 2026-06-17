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Stake y Kick traen el Mundial 2026 a Bogotá y Medellín con las watch parties más grandes del año - CaracolTV

Bogotá y Medellín serán escenario de las watch parties de Stake y Kick para acompañar a la Selección Colombia en el Mundial FIFA 2026. Las actividades estarán dirigidas exclusivamente a mayores de edad.

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Stake y Kick traen el Mundial 2026 a Bogotá y Medellín con las watch parties más grandes del año

Bogotá y Medellín serán escenario de las watch parties de Stake y Kick para acompañar a la Selección Colombia en el Mundial FIFA 2026. Las actividades estarán dirigidas exclusivamente a mayores de edad.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de jun, 2026
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