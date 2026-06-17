Stake y Kick traen el Mundial 2026 a Bogotá y Medellín con las watch parties más grandes del año

La fiebre del Mundial FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, ya comienza a sentirse en Colombia. La Selección Colombia integrará el Grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, en una nueva edición de la máxima cita del fútbol mundial.

En medio de la expectativa por el debut de la Tricolor, Stake y Kick anunciaron la realización de dos eventos de visualización en Bogotá y Medellín para acompañar algunos de los partidos más esperados de la fase de grupos. Las jornadas reunirán a reconocidos streamers, invitados especiales y aficionados del fútbol en espacios con transmisiones en vivo, actividades y premios.



Una fiesta “más allá del pitazo final”: ¿en qué consiste la watch party de Stake en colaboración con Kick?

Stake y Kick organizarán dos watch parties en Colombia. La primera se llevará a cabo el 23 de junio en Kinder, Bogotá, durante el partido de la Selección Colombia frente a República Democrática del Congo. La segunda tendrá lugar el 27 de junio en Dulcinea, Medellín, con motivo del encuentro frente a Portugal.

Durante este último evento, los asistentes tendrán la posibilidad de apostar en el partido desde la plataforma. Stake opera legalmente en Colombia mediante licencia otorgada por Coljuegos y tanto esta actividad como la participación en el evento estarán dirigidas exclusivamente a mayores de 18 años.

Según informó la compañía, la experiencia incluirá mesas de casino, actividades interactivas, sorteos, premios y retos en vivo liderados por creadores de contenido invitados. La celebración continuará después de cada partido con música en vivo y espacios de entretenimiento para los asistentes. La programación de la watch party, publicada por Stake, consistirá en los siguientes segmentos:



Bienvenida:

Los invitados cruzarán la “Alfombra Verde” de Kick o la “Azul” de Stake.



Los invitados cruzarán la de Kick o la de Stake. La previa:

Se organizará un sorteo simulado, “Polla Simulada” , que ofrecerá la posibilidad de ganar premios.



Se organizará un sorteo simulado, , que ofrecerá la posibilidad de ganar premios. El partido:

Se sintonizan los partidos de la Selección Colombia contra sus rivales del Grupo K: República Democrática del Congo y Portugal.



Se sintonizan los partidos de la Selección Colombia contra sus rivales del Grupo K: República Democrática del Congo y Portugal. Mediotiempo:

Se realiza un sorteo de juegos en vivo en la pantalla principal, en el que se sortearán dispositivos iPhone, consolas PS5 y televisores.



Se realiza un sorteo de juegos en vivo en la pantalla principal, en el que se sortearán dispositivos iPhone, consolas PS5 y televisores. Postpartido:

Inicia la fiesta con DJs invitados y retos en vivo de los streamers asistentes.

Para asistir a cualquiera de las dos fiestas, los interesados deben estar registrados en Stake, escoger una de las dos sedes del evento (Bogotá o Medellín) y cumplir todas las condiciones de la dinámica que se encuentran estipuladas en la plataforma para participar en el sorteo de entradas.





Las watch parties de Stake y Kick combinan entretenimiento y presencia de marca y forman parte de una serie de eventos organizados en distintos países de América Latina, entre ellos México, Perú y Argentina.

Publicidad

WestCOL, Chanty y Leandro: los influencers que serán parte de las fiestas de fútbol en Bogotá y Medellín.

Las watch parties organizadas por Stake y Kick en Colombia contarán con la participación de algunos de los creadores de contenido más reconocidos del país. WestCOL, Chanty y Leandro acompañarán a los asistentes durante los eventos, compartirán sus reacciones en vivo a los partidos de la Selección Colombia y liderarán diferentes dinámicas y retos después de cada encuentro.

WestCOL

Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en redes sociales como WestCOL, es uno de los streamers y creadores de contenido más influyentes de Colombia. Su presencia en plataformas como Kick y YouTube, sumada a la amplia comunidad que ha construido a lo largo de los años, lo han convertido en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital en el país.

Publicidad

Chanty

Carlos Barrueco, más conocido como Chanty, es un creador de contenido y streamer colombiano que ha ganado popularidad gracias a sus videos de humor, entretenimiento y transmisiones en vivo. Con una comunidad cercana a los dos millones de seguidores en sus distintas plataformas, se ha consolidado como una de las figuras emergentes más destacadas del ecosistema digital colombiano.

Leandro

Leandro Loaiza es uno de los creadores de contenido más reconocidos de Cali y cuenta con una amplia audiencia en plataformas como YouTube, Kick e Instagram. Desde sus inicios en 2020, ha construido una comunidad de millones de seguidores gracias a contenidos de entretenimiento, humor y colaboraciones con otros referentes del streaming colombiano.

Stake como punto de referencia cultural y deportivo en Colombia

Colombia es uno de los países líderes del juego regulado en América Latina. En 2016 se convirtió en el primer país de la región en regular los casinos en línea y las plataformas de apuestas deportivas. Desde entonces, el sector ha experimentado un crecimiento sostenido, consolidándose como uno de los mercados más importantes de la industria.

En este contexto, Stake hace parte de los operadores autorizados para prestar sus servicios en el país mediante una licencia otorgada por Coljuegos, la entidad encargada de regular y supervisar la actividad.

Publicidad

La autorización garantiza que la plataforma opere bajo los requisitos establecidos por la normativa colombiana en materia de transparencia, seguridad y control, además de realizar los aportes correspondientes al sistema de salud a través del esquema regulatorio vigente.

En Colombia, Stake ha desarrollado iniciativas vinculadas a algunas de las competencias deportivas de mayor seguimiento entre los aficionados, entre ellas la Categoría Primera A, la Copa América y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Publicidad

Kick: el otro cerebro detrás de las fiestas de fútbol del Mundial 2026

Además de Stake, otro de los protagonistas de las watch parties que se realizarán en Bogotá y Medellín es Kick, la plataforma australiana de transmisiones en vivo que ha ganado relevancia en los últimos años dentro de la industria del streaming.

Parte de su crecimiento se explica por un modelo enfocado en los creadores de contenido. Mientras otras plataformas retienen una porción importante de los ingresos por suscripciones, Kick se ha diferenciado por ofrecer condiciones más favorables para streamers y creadores digitales.

La compañía también ha fortalecido su presencia internacional mediante acuerdos con reconocidas figuras del entretenimiento digital como Adin Ross, Hikaru Nakamura y Amouranth, además de alianzas en distintos ámbitos deportivos. Entre ellas se encuentran alianzas con Sauber Motorsport, lo que llevó al cambio temporal del nombre del equipo de Fórmula 1 a “Stake F1 Team Kick Sauber” y a la obtención de los derechos de denominación de sus chasis de carreras para 2024 y 2025.

Kick también se consolidó en el mundo de los eSports con el equipo KICK F1 Sim Racing Team, se convirtió en patrocinador oficial de la manga de la camiseta del club de la Premier League inglesa Everton y se asoció con la UFC para lanzar un canal de streaming exclusivo.

Publicidad

Gracias a esta estrategia de crecimiento, Kick se ha consolidado como una de las plataformas emergentes más relevantes de la industria del streaming y como un espacio cada vez más utilizado por creadores de contenido de alcance internacional.

**Este artículo fue elaborado con información proporcionada por Stake en el marco de un acuerdo comercial.