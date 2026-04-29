Rata, subcampeón del 'Desafío', ganó importante competencia y se quedó con millonada

José Maldonado volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al presumir un nuevo logro en su carrera deportiva. El atleta compartió una publicación en Instagram en la que detalló que obtuvo el primer lugar de la carrera 'Guerrero en su séptima edición' en la que debía recorrer una distancia de siete kilómetros y pasar 50 obstáculos hasta llegar a la línea de llegada.

Mira también: Exparticipante del 'Desafío' será papá y la madrina del bebé es una Súper Humana



"Salimos enfados, con una estrategia, concentrados en la pista y es por eso que sucedió esto 👊🥇", escribió junto a una galería de fotos en donde se le observa recibiendo su premio y posando en compañía de los atletas que se enfrentaron contra él el pasado 26 de abril.



Cuánta plata se ganó Rata tras ganar carrera de obstáculos

De acuerdo con la información difundida en la citada red social, el subcampeón del reality de los colombianos se quedó con la suma de un millón y medio de pesos, cifra con la que demostró que con perseverancia y disciplina se pueden cosechar los frutos del deporte.

El Súper Humano recientemente fue noticia al ser invitado al Viernes Locochón del programa matutino 'Día a Día', donde habló acerca de lo que había pasado en su vida luego de salir de La Ciudad de las Cajas. Aunque no se refirió a su situación sentimental, sí dio a conocer que ha estado trabajando en un nuevo proyecto junto a su hermana que lo tiene muy emocionado, pues le permitirá vivir de la pasión por la actividad física y ayudar a más personas a buscar su mejor versión.

Mira también: ¿A Rata se le acabaron los 600 millones de pesos del 'Desafío'? Hizo importante gasto





Rata se quedó con el segundo puesto del programa de Caracol Televisión, pues Zambrano logró llegar primero a Cartagena de Indias desde Tobia, Cundinamarca, en la carrera por Colombia, quedándose de esta forma con la copa de los vencedores y la mitad del premio total. Maldonado, que ganó la primera fase de la prueba en el Box Negro, se quedó con 600 millones de pesos, suma de la cual tuvo que darle un porcentaje a Valentina, su dupla, por haberle brindado apoyo en la recta final del programa.

Publicidad

Mira también: Kevyn, ganador del 'Desafío', contó cómo le pidió el 'cuadre' a Guajira y cuánto llevan