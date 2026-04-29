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Qué competencia ganó Rata luego del 'Desafío' y cuánto le dieron - CaracolTV

Rata, subcampeón del 'Desafío del Siglo XXI', presumió un nuevo logro en su carrera deportiva al obtener el primer puesto de la carrera de obstáculos de siete kilómetros.

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Rata, subcampeón del 'Desafío', ganó importante competencia y se quedó con millonada

A través de su cuenta oficial de Instagram, el Súper Humano presumió un nuevo logro en su carrera deportiva y agradeció por el apoyo de sus seguidores en redes sociales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Qué competencia ganó Rata, subcampeón del 'Desafío del Siglo XXI'.