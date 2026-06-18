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Murió Álex Bueno, intérprete de 'Colegiala', a los 62 años - CaracolTV

El reconocido cantante de 62 años falleció en Nueva York luego de presentar complicaciones de salud. Esto se sabe acerca de su deceso.

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Qué enfermedad tenía Álex Bueno, el intérprete de 'Colegiala': luto en el merengue

El reconocido cantante de 62 años falleció en Nueva York luego de presentar complicaciones de salud. Esto se sabe acerca de su deceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Murió el cantante de merengue Álex Bueno a los 62 años.
Murió el cantante de merengue Álex Bueno a los 62 años.
Foto: tomada de Internet.