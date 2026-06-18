Qué enfermedad tenía Álex Bueno, el intérprete de 'Colegiala': luto en el merengue

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Álex Bueno, recordado por canciones como 'Que vuelva', 'Ese hombre soy yo', 'Qué cara más bonita' y 'Con el alma desnuda'. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido este 18 de junio.

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El artista, cuyo nombre real era Alejandro Wigberto Bueno López, falleció a los 62 años. De acuerdo con la información entregada por sus familiares, murió en "New York, a las 9:43 de la mañana". Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre los actos fúnebres ni sobre las honras que se realizarán en su memoria.

La noticia se conoció pocos días después de que surgiera preocupación entre sus seguidores por su estado de salud. Previamente, su equipo de trabajo había informado que el cantante permanecía en una clínica de Estados Unidos tras el hallazgo de células cancerígenas.





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Qué enfermedad tenía Álex Bueno, intérprete de 'Colegiala'

Días antes de su fallecimiento, el equipo del artista solicitó oraciones por su recuperación. No obstante, no especificó la razón del malestar que atravesaba el cantante. Posteriormente, y ante la insistencia de los fanáticos por conocer más información, se revelaron detalles sobre su condición médica.

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Según el comunicado difundido por su entorno, "En septiembre de 2025, el artista fue trasladado a los Estados Unidos tras detectársele un pequeño tumor cerebral. La intervención quirúrgica para su extirpación se realizó con éxito, logrando prevenir complicaciones mayores. Debido al hallazgo de células cancerígenas en dicha lesión, Alex inició de inmediato un tratamiento preventivo, evolucionando de forma totalmente satisfactoria y sin presentar secuelas neurológicas".

Mientras tanto, la noticia de su muerte ha generado reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado mensajes de condolencia y permanecen atentos a la información que pueda surgir sobre las honras fúnebres.

"Que Dios lo tenga en su santa gloria", "Que descanse en paz don Álex, un gran cantante", "Mucha fuerza para toda su familia", "Se están yendo los mejores", son algunos de los mensajes que se destacan en plataformas digitales como X, anteriormente Twitter.