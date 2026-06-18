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Ella es la hija mayor de Yeison Jiménez: cumplió 15 años a meses de su muerte - CaracolTV

Lina Jiménez, la hermana del cantante de música popular, fue la encargada de compartir las fotografías del evento en redes sociales, las cuales acompañó con un tierno mensaje.

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Hija mayor de Yeison Jiménez cumplió 15 años: familia le hizo altar al difunto artista

Lina Jiménez, la hermana del cantante de música popular, fue la encargada de compartir las fotografías del evento en redes sociales, las cuales acompañó con un tierno mensaje.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Así fue la fiesta de 15 años de la hija mayor de Yeison Jiménez.
Así fue la fiesta de 15 años de la hija mayor de Yeison Jiménez.
Foto: Instagram @linajimenez.g