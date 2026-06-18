Hija mayor de Yeison Jiménez cumplió 15 años: familia le hizo altar al difunto artista

La familia de 'El Aventurero' volvió a sacudir las redes sociales al aparecer recientemente para compartir la celebración de los 15 años de Camila Jiménez, la hija mayor del cantante de música popular que falleció el 10 de enero de 2026 en medio de un accidente de avioneta junto a su equipo de trabajo.

Mira también: Salen a la luz fotos inéditas de Yeison Jiménez antes de ser famoso: así lucía con brackets



Fue Lina Jiménez, la hermana del artista, la encargada de mostrar las instantáneas en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde recordó cómo ha sido ver crecer a su sobrina y acompañarla en los momentos más importantes de su vida.

"Hoy esta pequeña está cumpliendo sus 15 años y siento que el tiempo pasa demasiado rápido, hace poco eras una bebé y ahora verte convertida en una mujer. 🥹 Eres hermosa, eres valiente, nunca dejes de sorprendernos con tus ocurrencias y alegría, te quiero mucho Cami, que Dios te conceda muchos años más ♥️", escribió.



Publicidad

Junto al mensaje, añadió una serie de fotografías de la celebración en la que se aprecia que decidieron poner un cuadro del intérprete de temas como 'Vete', 'Hasta la madre' y 'Ni tengo ni necesito' a modo de homenaje. Asimismo, mostró instantáneas que muestran la infancia de la menor y todo el cariño que ha recibido por parte de sus seres queridos desde que llegó a la familia.

Mira también: Familia de Yeison Jiménez recibió homenaje del equipo colombiano del que él era hincha

Publicidad

"Yo sé que no es fácil para ti esta fecha tan esperada, que tu papito quería hacer de este día un festín y celebrarlo por todo lo alto, pero acá estamos tu familia para acompañarte y tu papito desde el cielo está muy orgulloso de ti", finalizó el mensaje.

Es necesario mencionar que esta no es la primera celebración que la familia debe enfrentar en medio de la ausencia del artista y empresario. Recientemente, su viuda, Sonia Restrepo, festejó un año más de vida y concedió una entrevista para los programas 'Se Dice De Mí' y 'Expediente Final', donde se refirió acerca de cómo fue su historia de amor con Jiménez y también sobre cómo se enteró del accidente.

Asimismo, su familia ha asistido a diferentes homenajes póstumos que le han hecho al exponente del género popular en distintas partes del país.

Mira también: Yeison Jiménez será homenajeado con un festival en Paipa, el lugar donde murió