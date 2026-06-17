'Vozinha', el portero que no se dejó meter gol de España y llegó a 10M de seguidores

Los Mundiales de Fútbol han sido la vitrina perfecta para que jugadores y personas del común se den a conocer ante el planeta entero. Figuras como la colombiana Natalia Betancourt y los Ghetto Kids de Uganda se han convertido en tendencia en redes sociales, contando con el apoyo de seguidores de diferentes partes del globo.

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Recientemente, el nombre de Josimar Dias, también conocido como 'Vozinha' se hizo viral en las plataformas digitales. Se trata del arquero de Cabo Verde, quien pasó de tener 50 mil seguidores a más de 12 millones de fanáticos en Instagram tras enfrentar a la Selección de España en el primer partido del Grupo H en la Copa del Mundo y no dejarse meter ni un solo gol, pues el resultado fue 0-0.

Quién es 'Vozinha', el arquero de Cabo Verde que se hizo tendencia

Es un destacado futbolista nacido el 3 de junio de 1986 en São Vicente, una de las islas de Cabo Verde. Fue criado por sus abuelos debido a que su padre se encontraba prestando el servicio militar y su madre mantenía trabajando. Esta influencia en sus primeros años de vida fueron fundamentales para su identidad dentro de su carrera deportiva.

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Desde muy joven descubrió su pasión por el fútbol y empezó a trabajar en clubes de su país como el Batuque FC y el CS Mindelense. Posteriormente, fue seleccionado para trabar en lugar de Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia, hasta ganarse un cupo para representar a su país en el Mundial de la FIFA 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

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Sobre su vida personal, se conoce cuál es el origen de su apodo 'Vozinha'. Según ha explicado en varias ocasiones, cuando era pequeño acostumbraba a jugar balompié con otros niños en la calle, por lo que cada vez que era derrotado o molestado por sus amigos iba corriendo tras su abuela, siendo nombrado de esta forma durante mucho tiempo.

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A pesar de que el sobrenombre no le gustaba en lo absoluto, decidió tomarlo como nombre deportivo cuando llegó a un equipo de Angola y se percató de que uno de sus colegas también se llamaba Josimar.

Luego de enfrentar a la Selección de España, el deportista fue entrevistado por una periodista, que no dudó en informarle que había aumentado exponencialmente de seguidores: