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Quién es 'Vozinha', el portero de Cabo Verde que no se dejó meter gol de España - CaracolTV

Josimar Dias, arquero de Cabo Verde, se hizo tendencia en redes luego de aumentar de seguidores en el primer partido del grupo h en el Mundial de Fútbol 2026, cuando se enfrentó a España.

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'Vozinha', el portero que no se dejó meter gol de España y llegó a 10M de seguidores

Josimar Dias se hizo viral en redes sociales luego de que Cabo Verde enfrentara a la Selección de España el pasado lunes 15 de junio. El arquero se volvió tendencia debido a su desempeño en la cancha.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se volvió famoso en partido contra España.
Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se volvió famoso en partido contra España.
Foto: Instagram @vozinha1