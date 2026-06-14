Carlos Valdés cuenta secretos de la Selección Colombia en el Mundial 2014

Carlos Valdés recordó uno de los momentos más importantes que vivió con la Selección Colombia antes de disputar la Copa del Mundo en el 2014. El exdefensor destacó que, más allá del talento futbolístico, uno de los factores que hizo especial a ese grupo fue la capacidad de mantenerse unido en los momentos clave.

Secretos de la Selección Colombia

Según contó, en la previa del Mundial surgieron algunas diferencias relacionadas con compromisos comerciales y acuerdos con marcas. La situación llamó la atención del entonces técnico José Pékerman, quien decidió intervenir directamente con el plantel. Valdés recordó: "Pékerman nos dijo que si nosotros no teníamos la capacidad de solucionar o de limar esas situaciones, él no iba a ser el entrenador de Colombia en la Copa del Mundo". El entrenador habló con firmeza y luego dejó a los jugadores reflexionando sobre la importancia de priorizar el objetivo colectivo.

En ese momento, referentes del grupo como Mario Alberto Yepes asumieron un papel fundamental para fortalecer el diálogo y la unión del equipo. Para Valdés, esa experiencia fue una muestra del liderazgo y la madurez que existían dentro del vestuario. El exjugador destacó que el grupo entendió rápidamente que lo más importante era representar al país de la mejor manera posible.

También recordó un episodio ocurrido después de la victoria frente a Uruguay en los octavos de final, cuando la Selección ya se preparaba para enfrentar a Brasil. Durante el regreso a la concentración en Sao Paulo, se presentó una situación logística que involucró a un integrante de la delegación. Sin embargo, lo que más resalta Valdés es la reacción inmediata de todo el grupo. "Inmediatamente subimos todos", recordó, señalando que ese gesto reflejó la armonía y la convicción que tenían como equipo.





Finalmente, el exdefensor aseguró que la clave para cualquier selección que aspire a grandes logros es la fortaleza interna del grupo. A su juicio, cuando los jugadores están convencidos de lo que pueden hacer y permanecen unidos, se crea una base sólida para competir al más alto nivel.

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