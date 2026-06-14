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Carlos Valdés, exjugador de Colombia, cuenta secretos de la Selección en el Mundial 2014

El exintegrante de la Selección Colombia habló del momento en el que el técnico del país en ese entonces, José Néstor Pékerman, se salió de sus casillas antes de un partido en Brasil.

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Carlos Valdés cuenta secretos de la Selección Colombia en el Mundial 2014

El exintegrante de la Selección Colombia habló del momento en el que el técnico del país en ese entonces, José Néstor Pékerman, se salió de sus casillas antes de un partido en Brasil.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de jun, 2026
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