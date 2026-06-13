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La Red: Resumen capítulo: Ellas son las esposas de Yerry Mina, Camilo Vargas - CaracolTV

Te contamos quiénes son los futbolistas colombianos que ya han conformado sus familias y quiénes son sus esposas. Además, Laura Tobón revela si quiere tener hija o hijo y el nombre que ya le tiene listo.

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Resumen capítulo: Ellas son las esposas de Yerry Mina, Camilo Vargas

La Red: Resumen capítulo: Ellas son las esposas de Yerry Mina, Camilo Vargas

Te contamos quiénes son los futbolistas colombianos que ya han conformado sus familias y quiénes son sus esposas. Además, Laura Tobón revela si quiere tener hija o hijo y el nombre que ya le tiene listo.

Por: Daniela Correa Grisales
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