La Red: Resumen capítulo La Red: Famosa actriz perdió a su bebé y exreina se fracturó la mandíbula - CaracolTV
Mientras Valeria Galviz habla de dos pérdidas gestacionales que enfrentó, Margrita Ortega explica las secuelas de su operación de columna y la exreina de belleza Cristina Camargo cuenta cómo se fracturó la mandíbula en 4 partes.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
15:09 min
Resumen capítulo La Red: Famosa actriz perdió a su bebé y exreina se fracturó la mandíbula
15:05
Hermana de Yeison Jiménez y mamá del piloto hablan de sus pérdidas
15:08
Diego Guauque volverá al quirófano para mejorar su salud | Resumen La Red
15:00
famosas que se operaron y se llevaron tremendos sustos con sus cirugías| Resumen
15:09
Resumen capítulo La Red: Famosa actriz perdió a su bebé y exreina se fracturó la mandíbula
La Red: Resumen capítulo La Red: Famosa actriz perdió a su bebé y exreina se fracturó la mandíbula
Mientras Valeria Galviz habla de dos pérdidas gestacionales que enfrentó, Margrita Ortega explica las secuelas de su operación de columna y la exreina de belleza Cristina Camargo cuenta cómo se fracturó la mandíbula en 4 partes.