La Red: Resumen capítulo La Red: Famosa actriz perdió a su bebé y exreina se fracturó la mandíbula - CaracolTV Mientras Valeria Galviz habla de dos pérdidas gestacionales que enfrentó, Margrita Ortega explica las secuelas de su operación de columna y la exreina de belleza Cristina Camargo cuenta cómo se fracturó la mandíbula en 4 partes.