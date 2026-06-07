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La Red: Resumen capítulo La Red: Famosa actriz perdió a su bebé y exreina se fracturó la mandíbula - CaracolTV

Mientras Valeria Galviz habla de dos pérdidas gestacionales que enfrentó, Margrita Ortega explica las secuelas de su operación de columna y la exreina de belleza Cristina Camargo cuenta cómo se fracturó la mandíbula en 4 partes.

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Resumen capítulo La Red: Famosa actriz perdió a su bebé y exreina se fracturó la mandíbula

La Red: Resumen capítulo La Red: Famosa actriz perdió a su bebé y exreina se fracturó la mandíbula

Mientras Valeria Galviz habla de dos pérdidas gestacionales que enfrentó, Margrita Ortega explica las secuelas de su operación de columna y la exreina de belleza Cristina Camargo cuenta cómo se fracturó la mandíbula en 4 partes.

Por: Daniela Correa Grisales
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