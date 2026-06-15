Presentador de La Red se convirtió en papá a los 14 años: reveló el nombre de la mamá de su hija

La vida privada de los presentadores de La Red, uno de los programas de entretenimiento más vistos de la televisión colombiana, suele despertar curiosidad entre los televidentes. Por eso, aquí te contamos más detalles de uno de ellos, a quien la vida le cambió por completo cuando aún era menor de edad.

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Se trata de Carlos Giraldo, también conocido como 'Giri', quien actualmente tiene 64 años. En una entrevista con la revista Vea, recordó cómo se enteró, con apenas 14 años, de que se convertiría en padre, la reacción de sus padres y la manera en que afrontó esta inesperada situación.

“Fue un reto muy grande ser padre a los 14 años. Por fortuna, conté con una familia que me apoyó totalmente, que desde un comienzo me tendió la mano porque estaba claro que yo no estaba en ese momento para criar a alguien. No sabía hacer nada distinto a jugar y estudiar. Hubo mucho susto en un comienzo”, relató.

Quién es la mamá de la hija de Carlos Giraldo

El periodista, quien también cuenta con una amplia trayectoria en el teatro, reveló que la mamá de su hija se llama Miriam. Además, recordó que cuando ella le contó que estaba embarazada ya tenía siete meses de gestación y estaba a solo dos meses de dar a luz.



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“Fue abrumador. Yo quedé absolutamente sin palabras. Hubo un caos en mi casa. Mi mamá se puso muy triste, fue la más afectada. Mi papá, en cambio, casi hizo fiesta porque los papás saben quién es uno desde que nace; estaba claro que ellos presentían que yo era un niño gay, entonces para mi papá fue lo máximo que yo embarazara una niña, pero para mi mamá fue casi una tragedia. Los dos tenían la razón de una u otra forma”, contó.

Giraldo agregó que cuando se es padre a una edad tan temprana, el acompañamiento familiar resulta fundamental para comprender la magnitud de la situación.

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“Si bien obviamente me asusté mucho, me generó un estado de relajación, como que quedé anestesiado cuando me di cuenta de que había unos padres que tomaron la decisión de hacerse cargo de la niña. Yo no le podía ofrecer absolutamente nada”, confesó.

Su hija recibió el nombre de Olga Lucía y pasó los primeros años de su infancia junto a su mamá y su abuela materna.

Sobre esa etapa, recordó:

“Ella me veía a mí y no sabía yo quién era porque la diferencia de edad era muy corta y parecía que fuéramos hermanos, aunque estaba claro que era el papá. A los 8 años la mamá se la lleva a vivir a Venezuela, donde vive hasta los 12. Realmente empiezo a asumir el rol de padre cuando ella regresa a Colombia siendo ya una adolescente. A partir de ese momento, cuando yo ya tenía 27 años, empiezo a ser el papá oficial”.

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Cómo se enteró su hija de la orientación sexual de Carlos Giraldo

Durante la conversación, 'Giri' aseguró que nunca ha sentido la necesidad de ocultar quién es y que las experiencias de discriminación que vivió en algunos momentos de su vida terminaron fortaleciéndolo.

“Yo sentía que ella se ponía más celosa conmigo cuando me veía con amigas mujeres que cuando me veía con amigos hombres. Lo que siento que fue pasando con mi hija fue que se fue dando cuenta de una manera muy natural, porque yo nunca he ocultado absolutamente nada en mi vida”, explicó.

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Según el presentador, las conversaciones sobre el tema llegaron cuando su hija ya era una mujer adulta.

“Creo que ella desde muy pequeña se fue dando cuenta de que su papá era distinto. Nosotros empezamos a hablar de eso ya cuando era una mujer de más de 30 años. A veces siento que la gente se crea muchas preguntas en su cabeza con respecto a los gays que son papás o mamás. Para nuestros hijos somos sus papás y punto. Lo importante es ser un muy buen padre y yo sí he sido un muy buen padre. Este es el momento en que sigo siendo su padre en todos los aspectos de su vida”, afirmó.

¿Cuántos nietos tiene Carlos Giraldo?

Carlos Giraldo también habló sobre su faceta como abuelo, una de las más importantes de su vida.

El presentador tiene tres nietos: Gabriela, Juan Sebastián y Laura Sofía. Según explicó, su orientación sexual nunca ha representado un tema relevante para ellos, pues lo ven simplemente como su abuelo.

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Para finalizar, reflexionó sobre la dinámica de su familia: “Nosotros somos un caso particular. Si bien somos una familia disfuncional, y lo tengo claro, dentro de esa disfuncionalidad hay una educación y una generación de respeto, de valores”.

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Cabe recordar que, en una entrevista realizada por La Red en 2024, sus nietos hablaron ante las cámaras sobre cómo es Carlos Giraldo como abuelo, mostrando una faceta poco conocida del presentador, pero profundamente significativa en su vida.