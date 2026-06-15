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Carlos Giraldo, de La Red, fue papá a los 14 años: cómo se llama la mamá de su hija y cuántos nietos tiene

Carlos Giraldo, presentador de La Red, recordó cómo cambió su vida cuando se convirtió en padre a los 14 años. Además, reveló quién es la mamá de su hija, cómo asumió ese rol y detalles de su familia.

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Presentador de La Red se convirtió en papá a los 14 años: reveló el nombre de la mamá de su hija

Carlos Giraldo, presentador de La Red, recordó cómo cambió su vida cuando se convirtió en padre a los 14 años. Además, reveló quién es la mamá de su hija, cómo asumió ese rol y detalles de su familia.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Presentador de La Red se convirtió en papá a los 14 años
Presentador de La Red se convirtió en papá a los 14 años
Foto: Caracol Televisión