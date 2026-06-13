Laura Tobón reveló cuántos meses de embarazo tiene: dijo si quiere niña o niño

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Laura Tobón habló en exclusiva con La Red y entregó nuevos detalles sobre su segundo embarazo, una noticia que confirmó públicamente el pasado 9 de enero a través de sus redes sociales.
La presentadora se mostró feliz por esta nueva etapa familiar y aseguró que, a diferencia de su primer embarazo, esta vez ha decidido vivir el proceso con más calma y priorizar su bienestar.
La también modelo reveló que actualmente tiene cinco meses de embarazo y que el nacimiento de su bebé está previsto para octubre. Además, explicó que decidió mantener la noticia en privado durante los primeros meses debido a la experiencia que vivió cuando buscó convertirse en madre por primera vez.
"Tengo en este momento 5 meses de embarazo. Lo tenía muy guardado porque no sé si ustedes saben que el primer bebé me costó tenerlo", comentó.
Laura también recordó que, tras el nacimiento de Lucca, pasaron entre cuatro y cinco años antes de buscar un nuevo hijo. Sin embargo, aclaró que no se trató de un problema de salud o fertilidad.
"Tardé cuatro o cinco años en volver a tener otro bebé, no porque no pudiera. Tenía demasiado trabajo, Lucca me estaba demandando mucha atención y tiempo de calidad. Un día dijo: '¿Dónde está mi compañero?', y ahí lo empezamos a buscar. Llegó y fue mucho más fácil quedar embarazada", relató.
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La presentadora confesó que esta vez ha preferido rechazar algunos proyectos laborales para disfrutar más del proceso y compartir más tiempo con su familia.
Aunque todavía no conoce el sexo del bebé, la modelo asegura que tiene un fuerte presentimiento de que será una niña. Incluso reveló que ya tiene pensado un nombre.
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"No, pero yo creo que es una niña. Hay un nombre que me tiene loca, que es Mila. Me he soñado con una niña", confesó.
Sin embargo, contó que tanto su esposo como su hijo Lucca creen que llegará otro niño a la familia.
Además, dejó claro que este segundo embarazo no necesariamente será el último. Laura aseguró que no descarta volver a convertirse en madre en el futuro, pues disfruta enormemente la vida familiar.
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"No descarto después tener otro, o sea, lo que Dios quiera, porque yo amo los niños y me derrito. Por mí, que sea una familia gigante", concluyó.
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