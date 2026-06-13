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Cuántos meses de embarazo tiene Laura Tobón: quiere niña o niño y qué nombre le pondría

La presentadora reveló en qué mes estará naciendo su segundo bebé junto con Álvaro Rodríguez y por qué había tenido que postergar este anhelo de volver a estar embarazada.

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Laura Tobón reveló cuántos meses de embarazo tiene: dijo si quiere niña o niño

La presentadora reveló en qué mes estará naciendo su segundo bebé junto con Álvaro Rodríguez y por qué había tenido que postergar este anhelo de volver a estar embarazada.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 13 de jun, 2026
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