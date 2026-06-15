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Cómo se llama el hijo de Lina Tejeiro: confirmó la noticia con la Selección Colombia - CaracolTV

La actriz de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre', Lina Tejeiro, posteó una galería de fotos en Instagram vestida con la camiseta de la Selección Colombia, a propósito del Mundial de Fútbol 2026.

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Lina Tejeiro reveló el nombre y el sexo de su bebé con camisa de la Selección Colombia

La actriz de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre' posteó una galería de fotos en Instagram vestida con la camiseta de la Selección Colombia, a propósito del Mundial de Fútbol 2026.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Lina Tejeiro reveló que está en la espera de un niño.
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Foto: Instagram @linatejeiro