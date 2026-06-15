Lina Tejeiro reveló el nombre y el sexo de su bebé con camisa de la Selección Colombia

Lina Tejeiro dio a conocer el pasado 29 de abril que se encuentra en la espera de su primer hijo. La noticia fue compartida a través de una publicación en sus redes sociales y también en las plataformas digitales de su marca Coraje. El anuncio ocurrió luego de varias semanas de especulaciones por parte de sus seguidores.

Mira también: Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, habló sobre su proceso enfrentando el cáncer



Desde entonces, la actriz ha compartido algunos momentos relacionados con su embarazo. Sin embargo, ha mantenido reserva sobre varios aspectos de esta nueva etapa. A pesar de ello, el pasado 14 de junio reveló nuevos detalles sobre la llegada de su bebé, entre ellos el sexo y la fecha aproximada en la que sus admiradores podrán conocerlo.

Cómo se llamará el bebé de Lina Tejeiro

La actriz de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre' confirmó que está embarazada de un niño. De hecho, antes de que hiciera oficial esta información, algunos de sus seguidores habían comenzado a especular sobre si esperaba un niño o una niña. Estas versiones surgieron debido a los antojos que había mencionado en algunas publicaciones y porque también comentó que se encontraba muy sentimental durante el proceso de gestación.



Publicidad

Posteriormente, compartió una fotografía en sus redes sociales en la que aparece vestida con la camiseta de la Selección Colombia. En la imagen también se observa una camisa de bebé con la palabra "Gael", lo que permitió conocer el nombre que llevará el menor.

Publicidad

Junto a la publicación, la actriz escribió: "Mamá dice que me llamo Gael. 💙Un niño lleno de amor y ya hago parte de esta hermosa historia, soy el 10 de esta familia y los conoceré en octubre. 👶🏻 Nos vemos pronto. ✨".

Mira también: Lina Tejeiro reapareció tras confirmar su embarazo y dio inesperada noticia

Un aspecto que llamó la atención de sus seguidores es que el nacimiento del menor está programado para el mismo mes en el que la actriz celebra su cumpleaños. Tejeiro nació el 8 de octubre, por lo que madre e hijo compartirían el mismo mes de celebración.

Tras la publicación, las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar. A través de comentarios y mensajes en redes sociales, muchos usuarios respondieron al anuncio dándole desde ya la bienvenida al nuevo integrante de la familia y felicitándola por cumplir uno de sus más grandes sueños.

Publicidad

Mira también: Lina Tejeiro mostró el avance de su embarazo con nuevas imágenes