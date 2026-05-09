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A dónde se va de viaje Lina Tejeiro con su mamá Vibiana Tejeiro durante en embarazo - CaracolTV

El pasado 8 de mayo el programa 'Día a Día' celebró anticipadamente el Día de las Madres, por lo que Vibiana Tejeiro, mamá de la actriz, confirmó sus próximos planes.

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Lina Tejeiro reapareció tras confirmar su embarazo y dio inesperada noticia

El pasado 8 de mayo el programa 'Día a Día' celebró anticipadamente el Día de las Madres, por lo que Vibiana Tejeiro, mamá de la actriz, confirmó sus próximos planes.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de may, 2026
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Qué noticia dio Lina Tejeiro durante su aparición en 'Día a Día'.