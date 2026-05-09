Lina Tejeiro reapareció tras confirmar su embarazo y dio inesperada noticia

Vibiana Tejeiro, mamá de la actriz que dio vida a Rosmery en 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre', concedió una entrevista en 'Día a Día' durante una emisión especial por el Día de las Madres. En el espacio también participaron las madres del futbolista Radamel Falcao García y del actor Variel Sánchez.

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Durante el programa, Vibiana recibió mensajes de sus hijos, Andrés Tejeiro y Lina Tejeiro, quienes destacaron el papel que ha tenido como cabeza del hogar. Además, la actriz compartió unas palabras dirigidas a su madre en medio de la celebración especial, lo que la hizo conmover frente a Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde.

“Gracias por ser mi lugar seguro incluso cuando nisiquiera sabía dónde estaba parada, gracias por el amor incondicional, gracias por darme la mano en los momentos que más he necesitado, gracias por nunca dejarme sola, gracias por dar lo mejor de ti, gracias por ser la mejor mamá. Ahora más que nunca entiendo todo lo que has hecho como mamá y valoro cada consejo, cada mensaje”, dijo en un video que grabó en su carro y que posteriormente fue reproducido por la producción.

Asimismo, durante la conversación en el programa, Tejeiro explicó que próximamente realizará un viaje junto a su mamá, el cual esperan que se convierta en una de las experiencias más importantes para ambas.





Posteriormente, Vibiana Tejeiro contó que el paseo será por Europa y explicó que se trata de un viaje que habían planeado desde 2025 con motivo de su cumpleaños. Sin embargo, señaló que no habían podido hacerlo antes por diferentes motivos y que ahora esperan concretarlo.

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"Es que el año pasado Lina me regaló de cumpleaños el viaje y nos íbamos a ir en enero, pero a Lina le salieron unos compromisos, entonces no podíamos viajar en enero y nos íbamos a ir a finales de este año, pero pues tampoco se podía entonces nos vamos ahorita para Europa, estoy reclamando mi regalo", explicó mientras se secaba las lágrimas.

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Finalmente, los presentadores del matutino les expusieron sus respectivos mensajes a Carmenza Zárate y Patricia Ordóñez, quienes también se mostraron conmovidas con las palabras de sus hijos y todo el cariño que les estaban expresando.

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