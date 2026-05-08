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J Balvin estará en la inauguración del Mundial 2026 en México - CaracolTV

J Balvin será uno de los artistas principales de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA 2026 en México, evento que mezclará música, cultura y fútbol ante millones de personas.

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J Balvin encabeza la presencia colombiana en la inauguración del Mundial 2026 en México

J Balvin será uno de los artistas principales de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA 2026 en México, evento que mezclará música, cultura y fútbol ante millones de personas.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de may, 2026
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J Balvin encabezará la inauguración del Mundial 2026.jpg