J Balvin encabeza la presencia colombiana en la inauguración del Mundial 2026 en México

El Mundial FIFA 2026 se acerca y uno de los anuncios que más expectativa genera alrededor del torneo es el de su ceremonia inaugural. A través de su cuenta de Instagram, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino confirmó los artistas que harán parte de las aperturas oficiales en México, Estados Unidos y Canadá, destacando la presencia del colombiano J Balvin como una de las figuras centrales del espectáculo en territorio mexicano.

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Este es el cartel de artistas que inaugurará el Mundial 2026 en México

El torneo, que será el primero en la historia organizado por tres países, comenzará el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Allí se llevará a cabo el partido inaugural y también una ceremonia diseñada para combinar música, tradición y tecnología en un show que será visto en distintas partes del mundo.



Según explicó Infantino, México dará inicio al campeonato con una celebración enfocada en el sonido, el color y el simbolismo cultural del país. El dirigente señaló que esta apertura será la primera imagen de un torneo que continuará posteriormente en Canadá y Estados Unidos, países que compartirán la organización del campeonato.

J Balvin encabezará la presencia colombiana en el espectáculo y compartirá escenario con otros artistas latinos invitados por la FIFA. Entre los nombres confirmados aparecen Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes harán parte del inicio de la competencia que se extenderá por casi mes y medio.





La ceremonia de apertura se realizará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Durante ese espacio también será presentado el álbum oficial del torneo y otros segmentos preparados para marcar el comienzo del campeonato. La FIFA recomendó a los asistentes llegar temprano al estadio para disfrutar del espectáculo completo y fijó como hora sugerida de ingreso las 11:30 a.m., horario local.

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Uno de los conceptos principales del evento en México será el papel picado, elemento tradicional de las celebraciones mexicanas que servirá como inspiración visual de toda la producción. A través de tecnología, montajes musicales y efectos visuales, el estadio estará cubierto de patrones y colores relacionados con esta expresión artesanal, mientras artistas folclóricos y representantes de comunidades indígenas ocuparán parte del protagonismo del show.

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Previo al anuncio oficial, J Balvin publicó un video en sus redes sociales junto a Ryan Castro. En las imágenes ambos artistas reciben una maleta de la que sale un balón de fútbol, el cual tiene los logos de su albúm Omerta, y escribió en el post: "Esto es mundial".

Cabe recordar que el campeonato contará con la participación de 48 selecciones, iniciando el 11 de junio y finalizará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

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